張淑晶誣告80人求無罪「我要照顧父母」　哥打臉：把老爸五倍券還來

▲知名房東張淑晶因坑殺房客，被判入獄。

圖、文／CTWANT

知名女房東張淑晶因租屋改建為套房，以及疑似偽造不實租約案等，被判刑8月定讞，本月20日以入獄，編號779。高等法院今（26日）上午針對其中一件詐欺、誣告、恐嚇案開庭，張淑晶以自己必須照顧年邁父母為由，求法官判她無罪，還抱怨哥哥張振盛沒有扶養父母，都是她代墊扶養費。對此，張振盛也出面回應了。

張淑晶後續還有2件誣告官司審理中，其中一件被害人高達80人，一審日前判她5年6月徒刑，高等法院今天將她提解出庭。庭訊期間，張淑晶否認犯罪，堅稱「沒有這樣的事情」，接著扯到「我哥哥不付父母扶養費，都我代墊，我哥還把我爸趕出去」，並表示自己重症肌無力，要照顧父母，希望判她無罪。開庭結束前，法官諭知全案11月23日上午宣判。

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▲張淑晶稱要照顧父母，希望法官判她無罪。

張振盛在看到《蘋果新聞網》的報導後，在底下留言向張淑晶喊話：「老爸有我照顧，妳一點也不用擔心，更不要把老爸當藉口，欠人的就要還，家裡沒有妳，日子不會過得比較差，倒是妳何時把老爸的五倍券還給老爸，讓他買營養品吃？」

張淑晶除了偽造文書案、被控坑殺房客被判8月徒刑，還有一案也是被控坑殺房客，一審被判8年2月有期徒刑，二審高等法院認為惡性重大，加重改判9年8月，全案目前已進入三審最高法院審理中，若駁回上訴，將定讞。

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