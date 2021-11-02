手刀預約！台中莫德納剩4萬多劑　盧秀燕：第二劑接種延長4天

▲還剩4萬多劑！盧秀燕宣布台中莫德納第二劑接種延長4天。（圖／記者李毓康攝）



記者游瓊華／台中報導

不讓市民當莫德納孤兒！台中市第12期疫苗施打預計明（3）日結束，經盤點莫德納疫苗約剩4萬多劑，市府決議將多開放4天讓民眾施打，民眾若符合第1劑莫德納施打滿10週，即日起可向台中市合約診所預約，並於11月4日至7日期間施打第2劑。

台中市長盧秀燕今天在市政會議時表示，4至7日涵蓋週末，讓學校、幼兒園老師等工作日較無法請假休息的人員可選擇週末施打，疫苗數量有限，用罄為止；另第13期疫苗預計11月3、4日開放預約，提醒符合資格的民眾預約施打。

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▲盧秀燕宣布，台中宣布第二劑莫德納接種延長4天。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，第12期台中市將施打至60萬劑，是台中最大規模的疫苗施打作業，目前順利進行中；另第13期預計11月3日至4日預約，這波預計打34萬劑，市府將開設快打站支援，市民可選擇預約醫療院所或快打站接種。

衛生局補充，第13期接種對象BNT第1劑為12歲以上，第2劑為10月8日前已接種第1劑18歲以上民眾；AZ第1劑為50歲以上、第2劑為8月27日前已接種第1劑的18歲以上民眾，台中市預計於接種34萬人，接種期間為11月5日至11月12日，另市府也將於11月8日至12日間，開設5天快打站為市民提供接種服務，其中11月8日至9日接種AZ疫苗、11月10日至12日接種BNT疫苗。