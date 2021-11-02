國民黨反萊豬　蘇貞昌：讓台灣不能加入CPTPP、讓中國高興

記者陳家祥／台北報導

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投，將在12月18日登場，力推反萊豬的國民黨昨指控民進黨，將反萊豬營造成反美豬。對此，行政院長蘇貞昌表示，國民黨開放萊牛自己也吃美牛卻是反對萊豬，很矛盾；此外，蘇還說，國民黨一直反對萊豬，不但矛盾而且讓台灣走不出來，「讓台灣不能加入CPTPP，讓中國早一點加入、讓中國高興」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌2日赴立法院備詢前受訪表示，國民黨開放萊牛自己也吃美牛，但是卻反對萊豬，很矛盾；並且我們知道，含萊克多巴胺、符合國際標準的豬肉，美國人吃了幾十年，AIT處長說他自己吃、也讓他的孩子吃，所以美國人不是自己不吃賣到台灣來。

蘇貞昌指出，全世界1百多個國家都接受含萊劑標準的豬肉，尤其CPTPP的11個會員國都准進口萊豬，政府這個國際貿易的政策是要走向國際，而國民黨一直反對，不但矛盾而且是讓台灣走不出來，「讓台灣不能加入CPTPP，讓中國早一點加入、讓中國高興」。

蘇貞昌說，大家一定要出來，讓台灣能夠走向國際自由做貿易，「而且我們政府一定會把關，符合安全標準，請大家放心」。

最後，蘇貞昌也不忘酸國民黨主席朱立倫一把，「不能像朱立倫這樣，把美國的豬肉講成是瘋豬肉、毒豬肉，這樣子說還要親美，我們覺得這種做法是會大大影響台灣跟美國之間的關係」。