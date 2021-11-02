向骨髓捐贈者致敬　花蓮稻田圈起地球圖案

▲地球圖案是世界骨髓捐贈者日活動的LOGO。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

兩百多位來自全台各地的骨髓捐贈關懷小組志工，捐贈者與慈濟骨髓幹細胞中心，花蓮扶輪社與富里鄉農會，富里鄉農會家政班媽媽，富里國中師生，欣欣幼稚園小朋友將近250人，一起在富里有機田大聲向世界骨髓捐贈者說感恩。

▲參加向世界骨髓捐贈者感恩的志工魚貫走進富里鄉有機稻田。



紅藍相間的地球圖案，是世界骨髓捐贈者日活動WMDD（World Marrow Donor Day）的LOGO，每年九月第三個週六，全世界加入世界骨髓捐贈者協會的國家，都會在這一天同步舉辦歡慶活動，向全球的捐贈者致謝。慈濟骨髓幹細胞中心今年因為台灣疫情的關係，配合稻米結穗收成時，順延到11月1日舉行。





這塊有機田，由放樣師李曉奫率領當年為齊柏林《看見台灣》影片製作大腳ㄚ圖案的原班人馬花費兩天的時間，放樣插旗拉線，為慈濟骨髓幹細胞中心在有機稻田中，切割出象徵感恩世界骨髓捐贈者日的地球圖案。富里鄉農會總幹事張素華在得知感恩有這次的機會舉辦這麼有意義的活動，也感恩慈濟骨髓幹細胞中心為拯救血液疾病患者付出這麼多。

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▲▼來自各地的參與者在羅山露營區集合彩排。



花蓮扶輪社直前社長鍾政昌先生表示，會來支持這活動是一個因緣際會，在2019年就開始申請國際扶輪社全球獎助金計畫，希望透過經費的支持，幫助骨髓幹細胞推動造血幹細胞捐贈，申請這個經費並不容易，但在今年實現，也希望未來可以年年協助慈濟號召熱血青年建檔。





慈濟骨髓幹細胞中心楊國梁主任感恩一切好因緣，可以在秋高氣爽的晴天下完成這個感恩世界骨髓捐贈者日活動，世界骨髓捐贈者日主要目的是為了感恩所有造血幹細胞捐贈者，也讓世界看到慈濟骨髓資料庫有這麼多社會大眾的支持。慈濟每年捐贈三百多例的造血幹細胞到三十一個國家地區，希望有更多的新住民與原住民來參與建檔，讓全世界的血液疾病患者都有機會獲得拯救。

▲花蓮扶輪社社友代表報到後立即完成貼圖，展現心意。



全世界，每三分鐘就有一個人得到血癌，在台灣，每一個月平均有三百個病患在等待移植。血癌病人只要能即時找到基因配型吻合的捐贈者，就可以透過造血幹細胞，骨髓或臍帶血移植獲得治癒的機會。但是只有30%的患者可以在親屬中找到合適的捐鏳者，因此有多達70%的病人，需要依靠全球非親屬志願者的捐贈，才得以治療他們的疾病。

▲花蓮扶輪社、富里鄉農會及慈濟骨髓幹細胞中心代表在稻田中央留影，感恩眾人的參與。



慈濟骨髓幹細胞中心感恩富里鄉農會大力支持與花蓮扶輪社的贊助，11月1日在黃德源有機田（靠近羅山遊客中心處），割出WMDD LOGO；並同在現場透過群眾戴上紅藍斗笠，排列出地球圖騰。大愛電視台也將透過空拍剪接製作成短片，讓全球看見台灣對世界骨髓捐贈者致敬的感恩！



這是一個感恩救人英雄的印記，就在富里鄉，只維持到11月5日，割稻前都有機會看見台灣向世界捐贈者致敬的感恩