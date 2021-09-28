陽痿有救了！研究曝最新「陰莖根部」注射療法　長效且無副作用

▲國外科學家2項最新研究顯示，注射幹細胞有助於改善陽痿症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張寧倢／編譯

部分男性因為俗稱陽痿、不舉的勃起功能障礙（Erectile dysfunction，ED）問題而感到相當苦惱。然而，國外科學家的2項最新研究顯示，在陰莖部位直接注射幹細胞有機會顯著改善陽痿。

根據《每日郵報》報導，其中一項發表於《國際泌尿學》期刊的研究，讓22名患有勃起功能障礙與糖尿病的男性接受2次陰莖根部的幹細胞注射，其幹細胞的來源取自捐贈者臍帶。研究結果顯示，幾天之內，症狀就出現顯著改善，療效持續1年且沒有副作用。

另一項發表於《細胞療法》期刊上的研究中，研究人員從10名因糖尿病或外科神經損傷而患有勃起障礙的病患身上，提取了骨髓中的幹細胞，經處理後注射到海綿體中，結果有高達40％的患者症狀獲得改善，而且這些人都表示性生活因此更加幸福美滿。

報導稱，全球約有半數40歲以上的男性出現程度不一的勃起功能障礙，通常是出於年齡的增長或脂肪堆積而影響到海綿體的血管變窄，前列腺手術後的一般神經損傷、壓力、心理或社會因素也可能導致勃起障礙，通常可透過威而鋼等藥物擴大血管來促進血液流通，但約在40％的病例中卻可能無效。另外，對於那些因手術或糖尿病而引發神經損傷的案例中，更有多達3分之2的患者無效。

報導指出，科學家嘗試利用幹細胞「轉變成不同細胞」的能力，來取代受損細胞，恢復陰莖的正常血液供應，雖然尚不清楚確切運作方式，但可能的2種推論是，幹細胞在該區域形成新的紅血球與肌肉組織細胞，或是促進了膠原蛋白增生而增強陰莖組織。

英國北布里斯托爾國民保健醫院（North Bristol NHS Trust）的泌尿外科教授佩爾薩德（Raj Persad）表示，「研究結果確實令人鼓舞，但必須強調的是，目前仍處於早期階段，進行更多的研究將有助於我們更深入理解其中的機制。」

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