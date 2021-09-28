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陸將發射首枚「太陽探測」衛星　從地面監測邁入太空探測時代

▲NASA太陽動力學天文台拍下的太陽耀斑現象。（圖／CFP）

▲NASA太陽動力學天文台拍下的太陽耀斑現象。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸航天科技集團八院自主研發的太陽雙超衛星在本屆珠海航展中首次亮相。在珠海航展的展場中，展出的雖是衛星模型，不過，大陸航天科技集團八院也證實，這顆太陽探側衛星將於今年擇期發射，也讓大陸太陽探測技術由原先的地面監測邁入太空探測階段。

▲大陸航天科技集團八院自主研發的太陽雙超衛星模型。（圖／CFP）

▲大陸航天科技集團八院自主研發的太陽雙超衛星模型。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中國科協全國空間（太空）探測技術首席科學家龐之浩表示，對太陽進行探測有兩大意義，「一是作為宇宙中目前唯一可以進行高空間分辨表面觀測的恆星，而具有天體物理學上的重要性；二是由於人類依存於太陽，所以需要認識太陽的變化及對人類的影響。」

在太陽觀測領域中，耀斑（閃焰）是太陽活動中最劇烈的事件，在幾分鐘內，一個大的耀斑要釋放的能量比最大地震所釋放的多百萬倍，能量超過幾千枚核彈同時爆炸的威力。

強耀斑和日冕物質拋射等太陽活動事件時刻影響著地球周邊的太空環境，干擾通訊和導航設備、威脅太空人的健康，嚴重情況會破壞太空船。

大陸目前已初步建立地面太陽監測網，並在太陽光譜、太陽磁場領域取得一定成果，但太空探測仍屬空白。這顆衛星發射後，太空太陽探測的行動將使大陸在基礎科學研究上往前邁進一步，同時，帶動相關高科技產業鏈發展，甚至有望引領國際太陽物理研究發展。
 

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