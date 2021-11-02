馬斯克吟曹植《七步詩》　中文發推「煮豆燃豆萁」！國外網友看傻

▲ 馬斯克的推特是許多投資人的關注焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

特斯拉及SpaceX公司創辦人馬斯克（Elon Musk）高居世界首富，推特發文牽動全球投資市場。他在台灣時間2日突然上傳一則中英文推文，內容赫然是曹植的《七步詩》。許多國外網友擔心這可能影響虛擬貨幣價格，心中焦急想趕快搞懂，使用Google翻譯卻更加困惑。

馬斯克約於台灣時間2日上午8時在推特發文，先以英文寫下Humankind（人類），接著便是中文的《七步詩》，除此之外沒有任何解釋。截至上午11時，這則推文已經累積6萬讚及8000多次轉推。

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

突如其來的中文推文令眾多網友十分迷茫，Google翻譯顯然也無法翻出這首詩的深意。有網友留言解釋，《七步詩》真正的意義是「人類來自相同的祖先，為何我們如此渴望自相殘殺？」卻有人半信半疑地表示，「不是這樣翻吧，這篇文講的跟豆子有關！」還有人發問，「這跟柴犬幣有關嗎？」

▲ 翻譯器讓外國網友以為這首詩的重點是豆子。（圖／Twitter）

臉書粉專「IEObserve 國際經濟觀察」也發文表示，「我真的快笑死，首富哈多了嗎，開始用中文吟詩，還有人問是不是在講狗幣跟柴犬幣，整件事實在太幽默，真的是幣圈央行行長，都有人在研究他的Twitter訓詁學」，讓歪國人一頭霧水，掀起台灣網友討論。

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