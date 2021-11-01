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背後偷襲女友！他「一掌下去」氣氛凝結…轉頭尷尬了：雙胞胎妹妹

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲男子趁著洗碗時，背後偷襲女友，一轉頭才知是雙胞胎妹妹，氣氛瞬間凝結。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

女友有雙胞胎妹妹，卻讓他好尷尬！一名男子分享，他10月初到女友家中過夜，期間與女友家人共進晚餐，等到洗碗時，他從後方偷襲女友，等到對方錯愕轉身，才發現事情不太對勁，讓他忍不住吶喊，「有沒有人有和我一樣的經歷啊？」

這名男子在Dcard分享，他10月初晚間到女友家中過夜，期間與女友的家人共進晚餐，而女友還有一名雙胞胎妹妹，父母是典型的上班族，「我女友跟她妹妹真的長的超級像！」

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依據原先的習慣，吃完飯以後，通常都是女友洗碗，他也會到廚房幫忙整理，就在整理的過程中，他大力拍了一下女友的屁股，等到對方一臉錯愕轉過來，他才發現，事情有些不對勁。

過沒多久，女友突然從後方叫了他，讓他瞬間醒悟，也感到無地自容，原來剛剛拍的竟是女友妹妹的屁股，「超尷尬的！！！有沒有人有和我一樣的經歷啊？」

▼原來，平時吃完飯，都是女友洗碗，當天卻是女友的雙胞胎妹妹，他不小心認錯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲洗碗,洗餐具,做家事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光以後，不少網友留言砲轟，「難道你連自己女朋友穿什麼衣服都不知道…？不太可能像小時候都穿一模一樣吧」、「你不會連自己女友穿什麼衣服，有什麼特徵都認不出來吧？妹妹有夠倒楣因為，跟姐姐是雙胞胎，被認錯就算了還被打屁？」、「去有長輩的場所還敢打屁股？我懷疑你是存心的，打到妹妹的賺到，打到女友的也沒差是不是這樣？」

不過，也有人分享類似經歷，證實這種狀況的確有可能發生，「笑死，我妹男友有一次也差點打到我屁股，還好他最後一秒發現了趕快收手。身為雙胞胎，我跟我妹穿衣風格真的差不多，而且比如我上面說的故事，當天我跟我妹都是穿全黑，所以像原坡說的誤打是真的有可能發生的」、「欸不是…我真的身邊有男生朋友，他女友是雙胞胎，也長超像，有一次他們一起出去玩，我那男生朋友不小心牽錯手…也很尷尬…可能你們身邊沒有發生過，才都覺得別人創作，有時候真的會不小心認錯～雖然在別人家打女友屁股很不得體啦。」

貼文在網路上引起熱議，就連補教名師呂捷也出面留言，「有！我很久很久以前在春滿四合院看過～。」呂捷的留言貼出後，也再度掀起一番討論。

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