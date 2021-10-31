紀念日忘訂餐廳！她怒甩遠距男友　鹽酥雞老闆「爆量大蒜」神救援

▲原PO分享紀念日和男友大吵後的趣事。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者黃品臻／綜合報導

這個紀念日真的太難忘了！一位女網友分享，和男友是遠距離，交往紀念日當天，她一下課就搭車衝去找男友，出發前也提醒對方要記得訂餐廳，結果男友完全忘記，而身體不舒服加上肚子餓的她當場爆氣提分手，好在男友一招加上鹹酥雞老闆的神救援，才沒讓兩人就此分道揚鑣。

原PO在Dcard以「因為大蒜讓我跟木頭男友復合了」為題發文，分享和男友透過交友軟體認識，不過對方是個「千年大神木」，不太講甜言蜜語，加上又是遠距離戀愛，讓她在感情中有點沒安全感，也不太敢呈現自己最真實的一面。

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交往紀念日當天，剛好月經來的她忍著餓，一下課就衝去找男友，途中還錯過原本買好的車次，一路站著到目的地，出發前也千叮嚀萬交代男友一定要記得訂餐廳，結果碰面才發現男友還是忘記了，甚至躺在床上玩手遊。

由於太餓又遇到經期肚子痛，原PO瞬間爆炸，開始大罵男友的不是，發洩的過程中男友竟回了一句，「我又不是故意的，幹嘛為了這種小事破壞慶祝紀念日的心情。」此話一出，更讓原PO的理智線直接斷掉，爆哭提分手，對方則不發一語轉身離開房間，讓她以為這段戀情就這樣告吹了。

沒想到半小時後，男友提了一包鹹酥雞返回，輕摸原PO的頭說，「餓了吧，先別哭了，來吃一點東西，我幫你加了你最愛的東西喔！」已經餓到不行的原PO顧不上面子，開始狂嗑鹹酥雞，也發現裡面竟加了滿滿她最愛吃、以前怕口臭不敢在男友面前吃的大蒜。

▲原PO分享加了滿滿大蒜的鹹酥雞。（圖／翻攝自Dcard）

看到眼前一幕，原PO有點尷尬地問男友會不會介意吃完大蒜後的味道，對方直接霸氣地親了她一下，坦言大吵後非常害怕，所以火速跑到附近的鹹酥雞攤點餐，紅著眼睛跟老闆說，「拜託幫我加爆大蒜，不然我女朋友要跟我分手了」，而老闆可能是怕害情侶分手會業障太重，所以大蒜真的沒在客氣地「加爆」，讓事件圓滿落幕。

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「笑死，老闆根本神助攻欸，我懂肚子餓真的會脾氣很差」、「鹽酥雞老闆真大氣，是用整顆蒜頭而不是蒜末，這樣男友就不用跪木頭蒜盤了，至少結局令人滿意」、「看到男友哭著跟老闆講的話還有那袋鹹酥雞裡大蒜的量我簡直笑到掉頭」、「試想一下，你們兩個滿嘴的大蒜味，然後喇來喇去，有夠可怕的」、「這故事的起承轉合真的猝不及防，只能說復合快樂了哈哈哈」。