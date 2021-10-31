　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紀念日忘訂餐廳！她怒甩遠距男友　鹽酥雞老闆「爆量大蒜」神救援

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO分享紀念日和男友大吵後的趣事。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者黃品臻／綜合報導

這個紀念日真的太難忘了！一位女網友分享，和男友是遠距離，交往紀念日當天，她一下課就搭車衝去找男友，出發前也提醒對方要記得訂餐廳，結果男友完全忘記，而身體不舒服加上肚子餓的她當場爆氣提分手，好在男友一招加上鹹酥雞老闆的神救援，才沒讓兩人就此分道揚鑣。

原PO在Dcard以「因為大蒜讓我跟木頭男友復合了」為題發文，分享和男友透過交友軟體認識，不過對方是個「千年大神木」，不太講甜言蜜語，加上又是遠距離戀愛，讓她在感情中有點沒安全感，也不太敢呈現自己最真實的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交往紀念日當天，剛好月經來的她忍著餓，一下課就衝去找男友，途中還錯過原本買好的車次，一路站著到目的地，出發前也千叮嚀萬交代男友一定要記得訂餐廳，結果碰面才發現男友還是忘記了，甚至躺在床上玩手遊。

由於太餓又遇到經期肚子痛，原PO瞬間爆炸，開始大罵男友的不是，發洩的過程中男友竟回了一句，「我又不是故意的，幹嘛為了這種小事破壞慶祝紀念日的心情。」此話一出，更讓原PO的理智線直接斷掉，爆哭提分手，對方則不發一語轉身離開房間，讓她以為這段戀情就這樣告吹了。

沒想到半小時後，男友提了一包鹹酥雞返回，輕摸原PO的頭說，「餓了吧，先別哭了，來吃一點東西，我幫你加了你最愛的東西喔！」已經餓到不行的原PO顧不上面子，開始狂嗑鹹酥雞，也發現裡面竟加了滿滿她最愛吃、以前怕口臭不敢在男友面前吃的大蒜。

▲▼原PO分享加了滿滿大蒜的鹹酥雞。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享加了滿滿大蒜的鹹酥雞。（圖／翻攝自Dcard）

看到眼前一幕，原PO有點尷尬地問男友會不會介意吃完大蒜後的味道，對方直接霸氣地親了她一下，坦言大吵後非常害怕，所以火速跑到附近的鹹酥雞攤點餐，紅著眼睛跟老闆說，「拜託幫我加爆大蒜，不然我女朋友要跟我分手了」，而老闆可能是怕害情侶分手會業障太重，所以大蒜真的沒在客氣地「加爆」，讓事件圓滿落幕。

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「笑死，老闆根本神助攻欸，我懂肚子餓真的會脾氣很差」、「鹽酥雞老闆真大氣，是用整顆蒜頭而不是蒜末，這樣男友就不用跪木頭蒜盤了，至少結局令人滿意」、「看到男友哭著跟老闆講的話還有那袋鹹酥雞裡大蒜的量我簡直笑到掉頭」、「試想一下，你們兩個滿嘴的大蒜味，然後喇來喇去，有夠可怕的」、「這故事的起承轉合真的猝不及防，只能說復合快樂了哈哈哈」。

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
美工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕
將和大S官宣離婚？　汪小菲親回應了
熊熊萬聖節cos太辣！拉鍊開到肚臍　炸超巨雙球
台中男被警包圍「自轟」　家屬放棄急救
哪款零食停產最可惜？　鄉民一致淚推「它」
莒光女神脫了！「比基尼全是洞」超兇S身材噴鼻血
青少年第二劑BNT延後開打！　指揮中心曝原因
蘋果590元擦拭布賣翻！　員工爆「布料來頭不小」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開玩笑提聘金…男友直接嗆「妳不是處女不值錢」：願意娶就不錯了

未來一週天氣有「兩段式」變化！　一張圖秒懂前、後半大不同

萬聖節不扮鬼只扮泳將　永福星星幫用運動拿獎換萬聖節最好禮物！

國旅券明起可抵用！使用方式一次看　週二再抽最後60萬份

老爸在家「她不敢上廁所」！　淚曝暗黑原因：膀胱不正常了

青少年第二劑BNT還要做意願調查　莊人祥：最快一個月後開打

紀念日忘訂餐廳！她怒甩遠距男友　鹽酥雞老闆「爆量大蒜」神救援

一個月剩啪啪1次！「26歲妻性冷感」他忍到崩潰：女生這麼沒性慾？

單身20年抽中校花直屬「約看電影」結局尷尬了！　網嘆：工具人

最近小吃都漲價了？　網嘆：除了薪水都漲了

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

開玩笑提聘金…男友直接嗆「妳不是處女不值錢」：願意娶就不錯了

未來一週天氣有「兩段式」變化！　一張圖秒懂前、後半大不同

萬聖節不扮鬼只扮泳將　永福星星幫用運動拿獎換萬聖節最好禮物！

國旅券明起可抵用！使用方式一次看　週二再抽最後60萬份

老爸在家「她不敢上廁所」！　淚曝暗黑原因：膀胱不正常了

青少年第二劑BNT還要做意願調查　莊人祥：最快一個月後開打

紀念日忘訂餐廳！她怒甩遠距男友　鹽酥雞老闆「爆量大蒜」神救援

一個月剩啪啪1次！「26歲妻性冷感」他忍到崩潰：女生這麼沒性慾？

單身20年抽中校花直屬「約看電影」結局尷尬了！　網嘆：工具人

最近小吃都漲價了？　網嘆：除了薪水都漲了

重現「木都」風華護老屋　嘉義市整建維護工作坊開放報名

柯文哲推2050淨零排放入法　林亮君批「用舊有目標」：騙局升級更大騙局

賴清德揭三接外推始末　「保護環境是民進黨價值」

兄弟攻破布雷克打滿一輪！　首局兄弟3比1統一

嘉義市宣信國小引進VR科技結合雙語教學　增加學習動機及能力

劉嘉玲曬萬聖鬼妝！「兔耳眨眼＋煙燻小丑」俏皮賣萌

開玩笑提聘金…男友直接嗆「妳不是處女不值錢」：願意娶就不錯了

嘴破好不了當心！　醫提「口腔癌5大徵兆」

未來一週天氣有「兩段式」變化！　一張圖秒懂前、後半大不同

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕：都在浪費時間

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下

遭爆王必勝小三現身回應！她控「被陷害」：6萬、老公都假的

萬聖節裝扮「迷你小英」百分百還原　萬人喊讚

砸10多萬買盲包！她家慘被廢物塞爆

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

1萬多人要教召14天！國防部：這族群優先

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

鮑魚免費送！健保卡「後4碼相加」送同等數量

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多熱門

相關新聞

約校花學妹看電影　1舉動打槍！結局尷尬了

約校花學妹看電影　1舉動打槍！結局尷尬了

許多夢想上了大學之後，可以談一場轟轟烈烈的戀愛，一名單身20年的男網友表示，上大學後立志要交女友，上個月抽直屬抽到學弟，氣道決定參加校外抽直屬活動，怎料竟抽中校花等級的學妹，聊了一個月彼此互動熱絡，想找對方一起看電影，沒想到結局卻讓男網友超崩潰，網友們全笑翻。

抓劈腿怒賣房　女友拒搬「我有出錢」！律師揭2招

抓劈腿怒賣房　女友拒搬「我有出錢」！律師揭2招

「哪個星座渣」他留言13字遭判刑

「哪個星座渣」他留言13字遭判刑

一開驚呆！高顏值「0毛孔麥香魚」震驚了

一開驚呆！高顏值「0毛孔麥香魚」震驚了

月領30K　嫌碩士男友「年薪80萬太少」配不上

月領30K　嫌碩士男友「年薪80萬太少」配不上

關鍵字：

鹹酥雞大蒜情侶吵架分手Dcard

讀者迴響

熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面