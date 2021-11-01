母胎單身20年！初戀男友「突做1事」妹子抗拒秒冷感：正常嗎？

▲原PO最近交到第一任男友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

男女交往到一個階段，難免會有肌膚之親。一名女網友發文表示，她母胎單身20年，最近交到第一任男友，但是兩人才交往一個禮拜，對方就對她「上下其手」，讓她覺得很抗拒，男友摸胸是正常的嗎？貼文一出，立刻引發熱議，不少網友都覺得只要不舒服就該開口拒絕。

這名女網友在「匿名公社」上貼文，提到自己母胎單身20年，最近交到第一任男友，但是對方做了一件事後，讓她好感度大幅下降。她娓娓道來，說有次兩人單獨相處，男友竟上下其手、摸她的胸部，讓她當場傻住，因為她是第一次被男人摸胸。

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▲原PO被男友摸胸後，內心覺得很抗拒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO表示，就算男友撫摸時有隔著衣服，但她內心還是很抗拒，只是當下因為不知如何開口拒絕，所以她只好謊稱要上廁所就開溜。她就好奇，兩人才交往一個星期，男友就摸她胸部，這樣是正常的嗎？

貼文一出，許多網友都直言，不論正不正常，只要覺得不舒服就要開口拒絕，「要跟他說清楚，不然下次就摸下面了」、「其實以現在算正常，但是不舒服不喜歡可以直接說」、「非常正常啊，但你覺得進展太快可以跟他溝通」、「保護自己，勇敢溝通，不是男女朋友就能摸，而是感情基礎要到一定程度，彼此願意再說。這是一種尊重」、「只要你是不舒服就是不正常的，可以拒絕」。