　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母胎單身20年！初戀男友「突做1事」妹子抗拒秒冷感：正常嗎？

男女,情侶,夫妻（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO最近交到第一任男友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

男女交往到一個階段，難免會有肌膚之親。一名女網友發文表示，她母胎單身20年，最近交到第一任男友，但是兩人才交往一個禮拜，對方就對她「上下其手」，讓她覺得很抗拒，男友摸胸是正常的嗎？貼文一出，立刻引發熱議，不少網友都覺得只要不舒服就該開口拒絕。

這名女網友在「匿名公社」上貼文，提到自己母胎單身20年，最近交到第一任男友，但是對方做了一件事後，讓她好感度大幅下降。她娓娓道來，說有次兩人單獨相處，男友竟上下其手、摸她的胸部，讓她當場傻住，因為她是第一次被男人摸胸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被男友摸胸後，內心覺得很抗拒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO表示，就算男友撫摸時有隔著衣服，但她內心還是很抗拒，只是當下因為不知如何開口拒絕，所以她只好謊稱要上廁所就開溜。她就好奇，兩人才交往一個星期，男友就摸她胸部，這樣是正常的嗎？

貼文一出，許多網友都直言，不論正不正常，只要覺得不舒服就要開口拒絕，「要跟他說清楚，不然下次就摸下面了」、「其實以現在算正常，但是不舒服不喜歡可以直接說」、「非常正常啊，但你覺得進展太快可以跟他溝通」、「保護自己，勇敢溝通，不是男女朋友就能摸，而是感情基礎要到一定程度，彼此願意再說。這是一種尊重」、「只要你是不舒服就是不正常的，可以拒絕」。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
人妻KTV歡唱！　慘遭老公好友性侵
直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　見病患熱情打招呼
7大餐飲超狂「買1送1」優惠來了　吃牛排免費送豬肋排
獨／孫德榮「鬼門關走2次」：我錯了！　再慢恐救不回
陸24歲知名女網紅　驚傳遭情殺身亡
瑞莎揭台灣全國賽黑幕　網痛批：想害死孩子
什麼東西只跌不漲？　鄉民點「3物」最慘是它
電話撩妹聽到「爆哭聲」！　她遭性侵淚喊：走開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

台鐵日系「旅味便當」週四開賣　數量超稀有！每款限購一盒

直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　病患熱情打招呼超依賴她

麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」先收

搶便宜！50片裝口罩一盒20元　彰化分署11／2再開賣5千盒

母胎單身20年！初戀男友「突做1事」妹子抗拒秒冷感：正常嗎？

4家社福團體攜手照顧老人　呼籲民眾「讓愛不冬眠」

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她心疼又火大：是對的嗎

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

台鐵日系「旅味便當」週四開賣　數量超稀有！每款限購一盒

直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　病患熱情打招呼超依賴她

麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」先收

搶便宜！50片裝口罩一盒20元　彰化分署11／2再開賣5千盒

母胎單身20年！初戀男友「突做1事」妹子抗拒秒冷感：正常嗎？

4家社福團體攜手照顧老人　呼籲民眾「讓愛不冬眠」

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她心疼又火大：是對的嗎

陳椒華替公務員合理兼職請命　考試院允諾近期內提修法

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

永聯物流開發攜手聯華神通集團　斥資20億元打造新世代智慧物流園區

彰化警「金勤區」加Line阻詐惹反彈　副局長攤數據：SOP沒有錯

這哪招！葛蘭基代打敲安　貝克奇葩調度創百年難得紀錄

北市Q3預售建案實登59件　 北投申報量跑第一

人妻每晚「窗前入浴」透出全裸身影　她羞爆：白天看得更清楚

綠電推手森崴能源上市競拍湧近4萬張搶標　預計15日轉上市

王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

陳昇罹口腔癌認「像被雷打到」　宣佈重啟跨年演唱會...成全台第一槍！

生活熱門新聞

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」

打2劑高端28天再驗抗體！四叉貓公布數值

他背後偷襲女友　轉頭竟是雙胞胎妹妹

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

更多熱門

相關新聞

兇手懷疑被洩漏對人開槍　打錯了仍判5年多

兇手懷疑被洩漏對人開槍　打錯了仍判5年多

苗栗男子吳上誼，因懷疑朋友的女友疑似與人曖昧，竟趁著對方爛醉時，持槍殺害女子，並棄屍山野。但疑似對方的賴姓友人得知內情，吳男竟持槍將賴男押回家，又朝他的大腿開槍，確認賴男不知詳情後才釋放，同夥也拿出消炎藥讓賴男裹傷。二審高院審理後，將吳男判刑。

男友滑手機！鏡中反射「肉色香慾畫面」GG了

男友滑手機！鏡中反射「肉色香慾畫面」GG了

懷疑男友劈腿…她存「神龍照」逼道歉：爆料公社見！

懷疑男友劈腿…她存「神龍照」逼道歉：爆料公社見！

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

布置新房「她免出錢」！男友消失2個月竟結婚了

布置新房「她免出錢」！男友消失2個月竟結婚了

關鍵字：

母胎單身初戀男友摸胸匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

辜莞允野外脫了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面