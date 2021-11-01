　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兇手殺人懷疑被「抓耙子」槍擊他才知打錯了　給「消炎藥」止血

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲懷疑殺人案情遭戳破，吳姓男子對無辜者開槍。此為示意圖，（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗男子吳上誼，因懷疑朋友的女友疑似與人曖昧，竟趁著對方爛醉時，持槍殺害女子，並棄屍山野。但疑似對方的賴姓友人得知內情，吳男竟持槍將賴男押回家，又朝他的大腿開槍，確認賴男不知詳情後才釋放，同夥也拿出消炎藥讓賴男裹傷。吳男一審遭判刑5年4月與10月（得易科罰金），二審高院審理後，駁回上訴。

本案乃因吳男（30歲）與妻子洪姓女子，未結婚前曾與洪女的胞弟洪國峰（29歲），以及洪男當時的女友出遊。一行4人於去年2月間到小琉球遊玩，期間洪男因不滿女友疑似與人曖昧，打傷女友臉部。2天後返回桃園，女友將受傷照片傳給友人，此舉引發洪男不滿，又大打出手，甚至驚動員警到場關切，但事後2人又和好如初。

隔日晚間，4人因洪男生日在摩鐵開房慶生，期間洪男又懷疑女友與人曖昧，大吵一架。晚間10點多慶生結束退房後，吳男開車載著眾人離開，隨後將車輛往三峽山區開去。停在山上某空地後，吳男、洪男與其女友，3人走下車輛，吳男拿出手槍朝洪男女友連開3槍，洪男女友當場死亡，吳男抓起屍體，丟入一旁竹林內棄屍，並開車離去。

女子死亡的事情，因洪男在臉書上透漏訊息，被死者的黃姓女友人發現，黃女對另名賴姓男友人透漏。此事遭吳男、洪男發現後，2人持鐵棍痛毆黃女，大罵「抓耙子」並恫嚇：「等一下要把妳做掉」、「反正已經做掉一個，不差妳一個」，2人並以黃女名義，約賴男前來。賴男到了約定地點後，2人持槍將他押進吳男家中。

2人逼問賴男，吳男更對賴男的大腿開槍，確認賴男不知情後，洪男才取出消炎藥灑在賴男傷口包紮，讓賴男到醫院治療。全案於吳男、洪男殺害女子遭逮捕後，檢方追加起訴。一審將吳男判刑5年4月與10月（得易科罰金），洪男判刑1年4月與8月（得易科罰金），洪男未上訴先行定讞。吳男上訴二審後，高院認為一審判決認事用法並無違誤，駁回上訴。此外，吳男、洪男殺害女子部分，一審吳男遭判無期徒刑、洪男無罪，上訴二審後，吳男仍判無期徒刑，洪男則遭改判12年6月。2起案件均可上訴第三審。

▼吳上誼（藍衣者）殺人部分一二審均遭判處無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼槍殺小舅子女友遭判無期徒刑的吳上誼（藍衣者），以及無罪的洪國峰（黃衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
ET午間新聞首播！　美女主播帶你看國內外大小事
東京小丑男「衝到她面前潑油」！　女還原砍殺縱火瞬間
他狂噴「地獄級水屁」臭爆竟是癌！　醫：2種屁味小心
BMW駕駛開錯門　車主一轉頭6千人狂賀「畢生最大榮耀」
身分證掏出來！　「對中3數字」11元喝手搖杯
沒錢付房租「加價2倍轉租」！他當二房東爽賺　下場慘了
最強冷空氣報到！　下探14度「最冷時間點」一次看
拍到温嵐「激吻帽T男」！　吳宗憲回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

尾隨畫面曝！海巡隊員「更衣室偷拍女泳客洗澡」　露餡秒騎車逃離

炫金保時捷GTS夜半狂炸街頭　改裝排氣都推給原廠慘被打臉

更換加油機「扯斷安全閥」　工人成火球慘死…哥哥遭偵辦過失責任

我闖紅燈你被記點！他上網報考駕照　意外揭穿「分身」真相

教主少龍驚人財力曝！涉性侵遭查扣8千萬現金　名下還有5億房產

三中案無罪邢泰釗反被媒體人批　高檢署澄清：勿政治操作

花蓮美崙深夜大火　連棟鐵皮屋燒光...老夫妻受困2小時獲救

兇手殺人懷疑被「抓耙子」槍擊他才知打錯了　給「消炎藥」止血

為了催債幾萬元　莽男打死妹夫！害妹妹新婚3月就守寡

不甩家暴令！人夫狂扣傳訊800通　跟蹤尾隨妻子下場曝

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

尾隨畫面曝！海巡隊員「更衣室偷拍女泳客洗澡」　露餡秒騎車逃離

炫金保時捷GTS夜半狂炸街頭　改裝排氣都推給原廠慘被打臉

更換加油機「扯斷安全閥」　工人成火球慘死…哥哥遭偵辦過失責任

我闖紅燈你被記點！他上網報考駕照　意外揭穿「分身」真相

教主少龍驚人財力曝！涉性侵遭查扣8千萬現金　名下還有5億房產

三中案無罪邢泰釗反被媒體人批　高檢署澄清：勿政治操作

花蓮美崙深夜大火　連棟鐵皮屋燒光...老夫妻受困2小時獲救

兇手殺人懷疑被「抓耙子」槍擊他才知打錯了　給「消炎藥」止血

為了催債幾萬元　莽男打死妹夫！害妹妹新婚3月就守寡

不甩家暴令！人夫狂扣傳訊800通　跟蹤尾隨妻子下場曝

英國火車隧道內相撞！現場「蹦出火焰」乘客摸黑逃　至少17人受傷

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday十歲啦！跟著KID、峮峮直擊慶生會現場！

77歲「國民阿嬤」王滿嬌拍完戲驚不能站！　吐血1星期發病危通知

首見史詩級大場面！趙婷拍出漫威新高度　領軍裘莉打造《永恆族》

出發宇宙探險！士林太空公園爽玩無重力擺盪繩　還有萌公仔出沒

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

比特幣暴漲暴跌　金管會主委7字提醒投資人！

蔡英文下達4大公投案軍令狀　黨籍立委總動員辦地方說明會

尾隨畫面曝！海巡隊員「更衣室偷拍女泳客洗澡」　露餡秒騎車逃離

社會熱門新聞

成人網站被抄！查扣2745部A片　老闆下場慘了

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

逼彰化500警加行員私LINE！警眷怒：手機都銀行美眉

台中男舉槍自戕　遺體有毒品反應器捐被拒

逃逸女移工「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天

噁男學校偷拍60女如廁！入獄前再拍30人

「50公分羚羊角」2騎士互毆　他怒告監視器反打臉

即／高屏溪河床驚見2具遺體！

沒錢付房租「加價轉租當砲房」！他下場慘了

胡睿兒假釋案遭駁　原因曝光

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

更多熱門

相關新聞

大舅子催債打死妹夫　判刑7年10月定讞

大舅子催債打死妹夫　判刑7年10月定讞

宜蘭礁溪2018年3月間發生一起兇殺案件，吳姓男子為了幫母親催討幾萬元的債務，對楊姓妹夫拳腳相向，更找了2人前來幫手，眾人狂毆30分鐘，將妹夫打死。吳男的莽撞行為，害新婚3個月的妹妹，帶著腹中的胎兒守寡。最高法院審理後，將吳男判刑7年10月定讞。

胡睿兒假釋案遭駁　原因曝光

胡睿兒假釋案遭駁　原因曝光

他背後偷襲女友　轉頭竟是雙胞胎妹妹

他背後偷襲女友　轉頭竟是雙胞胎妹妹

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

女友曖昧討嘉明的味道　純情男遞1杯GG了

女友曖昧討嘉明的味道　純情男遞1杯GG了

關鍵字：

法律人權女友殺人男友槍殺高等法院二審消炎藥打錯

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

辜莞允野外脫了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面