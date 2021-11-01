兇手殺人懷疑被「抓耙子」槍擊他才知打錯了　給「消炎藥」止血

▲懷疑殺人案情遭戳破，吳姓男子對無辜者開槍。此為示意圖，（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗男子吳上誼，因懷疑朋友的女友疑似與人曖昧，竟趁著對方爛醉時，持槍殺害女子，並棄屍山野。但疑似對方的賴姓友人得知內情，吳男竟持槍將賴男押回家，又朝他的大腿開槍，確認賴男不知詳情後才釋放，同夥也拿出消炎藥讓賴男裹傷。吳男一審遭判刑5年4月與10月（得易科罰金），二審高院審理後，駁回上訴。

本案乃因吳男（30歲）與妻子洪姓女子，未結婚前曾與洪女的胞弟洪國峰（29歲），以及洪男當時的女友出遊。一行4人於去年2月間到小琉球遊玩，期間洪男因不滿女友疑似與人曖昧，打傷女友臉部。2天後返回桃園，女友將受傷照片傳給友人，此舉引發洪男不滿，又大打出手，甚至驚動員警到場關切，但事後2人又和好如初。

隔日晚間，4人因洪男生日在摩鐵開房慶生，期間洪男又懷疑女友與人曖昧，大吵一架。晚間10點多慶生結束退房後，吳男開車載著眾人離開，隨後將車輛往三峽山區開去。停在山上某空地後，吳男、洪男與其女友，3人走下車輛，吳男拿出手槍朝洪男女友連開3槍，洪男女友當場死亡，吳男抓起屍體，丟入一旁竹林內棄屍，並開車離去。

女子死亡的事情，因洪男在臉書上透漏訊息，被死者的黃姓女友人發現，黃女對另名賴姓男友人透漏。此事遭吳男、洪男發現後，2人持鐵棍痛毆黃女，大罵「抓耙子」並恫嚇：「等一下要把妳做掉」、「反正已經做掉一個，不差妳一個」，2人並以黃女名義，約賴男前來。賴男到了約定地點後，2人持槍將他押進吳男家中。

2人逼問賴男，吳男更對賴男的大腿開槍，確認賴男不知情後，洪男才取出消炎藥灑在賴男傷口包紮，讓賴男到醫院治療。全案於吳男、洪男殺害女子遭逮捕後，檢方追加起訴。一審將吳男判刑5年4月與10月（得易科罰金），洪男判刑1年4月與8月（得易科罰金），洪男未上訴先行定讞。吳男上訴二審後，高院認為一審判決認事用法並無違誤，駁回上訴。此外，吳男、洪男殺害女子部分，一審吳男遭判無期徒刑、洪男無罪，上訴二審後，吳男仍判無期徒刑，洪男則遭改判12年6月。2起案件均可上訴第三審。

▼吳上誼（藍衣者）殺人部分一二審均遭判處無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）