金門海洋藝術季開跑　北山播音牆重現鄧麗君廣播

記者林名揚／金門報導

金門海洋藝術季23日於金寧鄉金門和平公園開跑，今年金門縣政府邀請10組來自國內外藝術家團隊，設置了十大地景裝置，展現藝術家與金門戰地遺址、歷史聚落等自然地景的對話，邀請民眾一同參加。

▲金門海洋藝術季開跑。（圖／記者林名揚翻攝）



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金門海洋藝術季23日舉行，金門縣長楊鎮浯除搶先體驗裝置藝術外，他受訪時也表示，由於去年在烈嶼鄉舉辦的「白色秘境海洋藝術季」獲得熱烈回響，今年以「金色寧境」為主題，將十大裝置藝術作品設置在文化史蹟豐富的金寧鄉，希望透過不同藝術家的視角，重新詮釋戰地遺址、歷史聚落乃至自然景觀的感性之美，更希望能透過藝術季活絡地方特色，發展金門夜間觀光，讓金門觀光品牌年輕化。

▲金門縣長楊鎮浯希望能透過藝術節，活絡地方觀光。（圖／記者林名揚翻攝）



海洋藝術季展覽時間為每日9:00-20:00（夜間展示時間17:00-20:00），另北山播音牆作品，因日間有知名的鄧麗君廣播，故展出時間為每天17:00-20:00，每20分鐘演出一次。展覽地點分別為金門和平紀念園區、古寧三營區W16據點、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、三角堡、雙鯉湖。

▲▼十大裝置藝術中的北山播音牆。（圖／記者林名揚翻攝）

