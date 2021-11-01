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江孟芝「只有碩士學位」獲聘任遭校內老師投訴　屏東大學回應了

▲▼江孟芝。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

▲江孟芝。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang，下同）

記者董美琪／綜合報導

國立屏東大學今年8月聘任34歲旅美設計師江孟芝為「副教授級專業技術人員」，讓其他校內老師無法接受，向媒體投訴「她只有碩士學位，卻能到國立大學當副教授級的專業技術人員」。對此，屏東大學今天回應，聘任都是公平、公開、公正。

2019年曾因集集彩繪列車石虎抄襲惹風波的江孟芝，遭投訴「只有碩士學位」，且屏東大學沒有專技人員聘任辦法，這次聘任卻將「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」，增列「具備相關設計實務工作經驗3年以上者」也可以具備應徵資格，遭疑「量身訂作」。

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據了解，屏大主任秘書陳永森表示，江孟芝教的是校內「新媒體創意」碩士學位學程，要能配合校方EMI（全英文授課），她經過3評3審，除校內審核，還有校外人士審議，最後才報請教育部核准。

▲▼江孟芝。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

陳永森表示，學校依法公告後，有多人來應聘。江孟芝獲多項大獎，國內很少人同時擁有，且教育部同意人事案。

陳永森透露，江孟芝對於自己被質疑有點無辜，覺得應聘過程跟別人一樣，應該是有心人士想攻擊她。

根據教育部規定，副教授級要擔任助理教授3年才能升，專業性人士擁有12年工作資歷可任副教授；若獲得國際大賞，可斟酌減免年資的需求，

江孟芝除了2019年因集集彩繪列車石虎抄襲引發風波外，8月還在臉書貼出「麟洋配」手繪海報，遭人質疑是自動描圖功能完成，讓她再陷抄襲疑雲。

▲▼江孟芝。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

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