　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誤導自繪「麟洋燦笑圖」從無到有　江孟芝再道歉：已好好反省

▲▼ 李洋、王齊麟、麟洋配 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「麟洋CP」帥氣在東奧奪金 。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

王齊麟、李洋在東奧羽球賽事上一鳴「金」人，成為台人的驕傲，而設計師江孟芝也蹭熱度，於1日曬出「麟洋燦笑圖」的作品，不料被網友質疑未取得授權，引發撻伐。稍早江孟芝在粉專二度道歉表示「讓大眾誤以為這是我從無到有繪製的作品，產生非事實的聯想，這點我已經好好反省，也深深感到抱歉」。

針對畫作上有浮水印，以及該圖版權，江孟芝於今（3）日凌晨先行解釋，一開始不確定要買哪一張，於是用Photoshop試了2、3張相片，但效果都不理想，於是使用最原始的方法，用筆刷一筆一筆畫，「浮水印是我在測試的時候留下來的，最後測試完成之後，確認了是這張圖，我就立刻購買版權，收據如附圖。雖然有購買，但是沒有回去修正圖片，留下浮水印讓大家產生誤解，確實是我的疏失，真的感到萬分抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而剛剛中午12時許，江孟芝二度PO文致歉，強調「很抱歉因為我個人用詞拿捏不當所造成的誤會，不管是『不眠不休』或是『一筆一畫」』，讓大眾誤以為這是我從無到有繪製的作品，產生非事實的聯想，這點我已經好好反省，也深深感到抱歉。」

江孟芝表示，「麟洋燦笑圖」是首次挑戰新風格，剛開始的時候還沒有明確的方向，「大概花了兩個小時搜尋適合的圖片與風格，之後再測試不同的光影與效果，後來陸陸續續花了六個小時完成。」

最後，江孟芝認錯，「我承認是我的技術不夠好，不夠純熟，也不夠快，正是因為我這些缺點，才畫得慢，這點我誠摯接受大家的批評指教。」

ET快訊
莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步
快訊／男遭機台夾手斷掌！　只剩一層皮連著手臂
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

睡飽才有精神上場　陳柏惟媒合軍方送光復國中小棒球隊44軍床

台中奥運激勵金300萬全國最高！陳其邁不加碼　曝4步驟照顧選手

越南確診數破16萬　第3例台灣人染疫身亡

快訊／只花29元抱走千萬大獎！統一發票5、6月中獎清冊看這裡

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

莊智淵盡力了！決勝第5點敗給德國　中華男團8強止步

買小套房後悔了！新竹哥「舊公寓」賣掉or收租？　網見1關鍵勸轉手

孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

9號颱恐生成模擬路徑曝　這2天影響最劇

中國雙塔奪銀慘被圍剿！台網不捨

颱風盧碧若生成　可能立刻發警報

第五輪開放55歲以上第九類接種

「暖心女神」辛度根本人生勝利組　驚人年收曝光

小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂

八大行業復業還有得等！陳時中：抱歉了！

快訊／今增16例本土、另有2例死亡

今年奧運最精彩？網：可惜少一項

3千萬人搶看！莊智淵「最歡樂球賽片」出土

更多熱門

相關新聞

「麟洋燦笑圖」遭抓包盜圖！江孟芝道歉了

「麟洋燦笑圖」遭抓包盜圖！江孟芝道歉了

「麟洋配」王齊麟、李洋在東奧奪下台灣史上第一面羽球金牌，狂圈無數粉絲。設計師江孟芝1日曬出畫作，自稱「不眠不休畫的一張圖」，結果被質疑未取得授權，今本尊親上火線解釋緣由，並道歉了。

網抓包江孟芝抄襲again！本人急回應

網抓包江孟芝抄襲again！本人急回應

蔡東利／隨意提領遺產將觸法

蔡東利／隨意提領遺產將觸法

安毒臭味露餡！新營警當場抓包

安毒臭味露餡！新營警當場抓包

疫情「看護借用爺爺一下」 跨坐片　網抓包假的！

疫情「看護借用爺爺一下」 跨坐片　網抓包假的！

關鍵字：

麟洋燦笑圖江孟芝授權抓包抄襲

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面