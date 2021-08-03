誤導自繪「麟洋燦笑圖」從無到有　江孟芝再道歉：已好好反省

▲「麟洋CP」帥氣在東奧奪金 。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

王齊麟、李洋在東奧羽球賽事上一鳴「金」人，成為台人的驕傲，而設計師江孟芝也蹭熱度，於1日曬出「麟洋燦笑圖」的作品，不料被網友質疑未取得授權，引發撻伐。稍早江孟芝在粉專二度道歉表示「讓大眾誤以為這是我從無到有繪製的作品，產生非事實的聯想，這點我已經好好反省，也深深感到抱歉」。

針對畫作上有浮水印，以及該圖版權，江孟芝於今（3）日凌晨先行解釋，一開始不確定要買哪一張，於是用Photoshop試了2、3張相片，但效果都不理想，於是使用最原始的方法，用筆刷一筆一筆畫，「浮水印是我在測試的時候留下來的，最後測試完成之後，確認了是這張圖，我就立刻購買版權，收據如附圖。雖然有購買，但是沒有回去修正圖片，留下浮水印讓大家產生誤解，確實是我的疏失，真的感到萬分抱歉。」

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而剛剛中午12時許，江孟芝二度PO文致歉，強調「很抱歉因為我個人用詞拿捏不當所造成的誤會，不管是『不眠不休』或是『一筆一畫」』，讓大眾誤以為這是我從無到有繪製的作品，產生非事實的聯想，這點我已經好好反省，也深深感到抱歉。」

江孟芝表示，「麟洋燦笑圖」是首次挑戰新風格，剛開始的時候還沒有明確的方向，「大概花了兩個小時搜尋適合的圖片與風格，之後再測試不同的光影與效果，後來陸陸續續花了六個小時完成。」

最後，江孟芝認錯，「我承認是我的技術不夠好，不夠純熟，也不夠快，正是因為我這些缺點，才畫得慢，這點我誠摯接受大家的批評指教。」