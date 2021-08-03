「麟洋燦笑圖」遭抓包盜圖！江孟芝道歉了：是真心被國手感動

▲麟洋配摘金。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

「麟洋配」王齊麟、李洋在東奧奪下台灣史上第一面羽球金牌，狂圈無數粉絲。設計師江孟芝1日曬出畫作，自稱「不眠不休畫的一張圖」，結果被質疑未取得授權，今本尊親上火線解釋緣由，並道歉了。

針對廣大網友的疑問，包括畫作上有浮水印，及該圖版權問題。江孟芝在臉書表示，她一開始不確定要買哪一張，於是用Photoshop試了2、3張相片，但效果都不理想，於是使用最原始的方法，用筆刷一筆一筆畫，「浮水印是我在測試的時候留下來的，最後測試完成之後，確認了是這張圖，我就立刻購買版權，收據如附圖。雖然有購買，但是沒有回去修正圖片，留下浮水印讓大家產生誤解，確實是我的疏失，真的感到萬分抱歉。」

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江孟芝也提到，此次購買的是非商業用途的版權，一開始製作就沒有要販售的意圖，因此合乎版權使用範圍，不需要進階的授權，「之所以會問有人會想要這張海報嗎？只是希望大家喜歡的話，可以公開給大家自行收藏，造成大家誤解也很抱歉。」

最後，她強調，「這張是真心被國手所感動，所以自費做了這一張，做得不好也虛心接受大家的批評指教，希望大家能把注意力多多上放在選手上，繼續為他們加油。」