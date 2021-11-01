高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職



▲城中城大火一共造成46死悲劇。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市城中城大樓火警造成46死43傷，高雄市政府消防、工務二位局長上周請辭下台後，上周五市府公布行政調查報告，陸續追究行政疏。1日公布消防局及工務局召開考績委員會，並公布懲處名單。

▲城中城惡夜大火帶走46命，陳其邁曾90度鞠躬道歉。（資料圖／記者賴文萱攝）

城中城惡火釀46死，高雄市政府成立獨立行政調查小組，指向消防局、工務局有行政疏失。高雄市消防局於1日上午召開考績委員會，追究涉未積極執行人員之行政責任。懲處名單共9人，包含專門委員、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等，予以記大過1次至記過1次之懲處，若為主管人員則調離為非主管職。

消防局表示，對於城中城火災事件將深切檢討，對於相關人員未能積極任事之行政缺失予以懲處。未來並將針對危險老舊建物大樓公共安全，從法制、宣導、搶救演練及消防檢查等面向，立即著手策進，確保市民生命財產安全。

另外，工務局同樣1日上午召開考績委員會，追究涉未積極執行人員之行政責任，懲處名單共4人，包含前任處長、現任處長、課長及工程員等，予以記大過1次至申誡2次之懲處；其中主管人員除今年9月始由養工處調至建管處的現任處長之外，皆調離主管職。

工務局表示，對於城中城火災事件已深切檢討，對於相關人員未能積極任事之行政缺失予以懲處。今日已公告8層以上未達16層且建築物高度未達五十公尺之集合住宅(H-2類組)自112年1月1日起，應依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，並預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案等，加強高雄市老舊公寓大廈公共安全管理。