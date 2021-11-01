民進黨團批國民黨藉大火政治鬥爭　「八仙塵爆沒人要朱立倫下台」

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝)



記者林銘翰／台北報導

高雄市日前發生城中城社區大火，國民黨立委要求高雄市長陳其邁下台負責，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘1日表示，國民黨團利用城中城大火進行政治鬥爭，只要用同樣的時空設想，當年新北市發生八仙塵爆，也沒有任何人要求當時擔任國民黨主席的新北市長朱立倫請辭下台。

民進黨立法院黨團1日上午召開輿情回應記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，有國民黨同仁對於高雄市大火做出不同回應，民進黨團認為是在消費火災及受害者，目前高雄市政府在城中城大火之後，都已經做出不管行政上、其他社會工作上的協助。

民進黨立委賴瑞隆說明，發生災難大家都非常不捨，政府也全力協助相關單位，大家都同心協助災民度過痛苦的日子，並且加強相關的後續作為，希望國民黨不要利用災難來做政治鬥爭，這是所有國人都不能接受的。

蔡易餘指出，看到一個禮拜新的開始，國民黨團就召開記者會，繼續利用城中城大火進行政治鬥爭，「我們覺得國民黨真的非常不應該」，沒有人希望看到這樣的大火、死了這麼多人命，大家都一樣是在檢討的過程。

蔡易餘強調，陳其邁的個性很嚴謹、自我要求很高，所以在這次的城中城大火，他完全是扛起責任，包括主責的工務局長、消防局長都已經下台，做出初步的政治責任，「至於後續在行政上是否還要再追究的，他也從來沒有拒絕任何人，進行城中城大火的後續檢討」。

蔡易餘批評，國民黨就只會消費陳其邁，不斷鬥爭要逼他下台負責，只要用同樣的時空設想，當年新北市發生八仙塵爆，一樣有很多年輕人被火燒傷、甚至失去生命，也沒有任何人在這件事進行政治鬥爭，尤其當年朱立倫還在擔任國民黨主席，同時也是新北市長。

蔡易餘質疑，「那時候有民進黨跳出來說朱立倫要辭主席，或者新北市長要下台嗎」，所以發生這種不幸的事件，整個社會還是希望趕快檢討問題，災難的後續的補償、災後復建及修法等，「我們趕快來做，不要再做政治上的撕裂」。

賴瑞隆則提及，當年朱立倫在擔任新北市長時，針對八仙塵爆的最後處理，就是議處副秘書長記申誡1次，科長記申誡2次、降調為股長，其他就更低，包括調離職務、申誡等，「他的最高懲處就是這樣子」。

賴瑞隆認為，如果以朱立倫自己的標準，經過1年才道歉，「懲處是這麼低的懲處，你現在怎麼有臉來做這樣的政治鬥爭、對高雄做政治鬥爭」，國民黨以朱立倫自己的條件跟狀況，不應該也不宜做這樣的政治鬥爭，呼籲國民黨不要再見獵心喜，不要再拿人民的災難做政治攻防。