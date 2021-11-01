南投竹山民宅疑電線走火　屋主葬火窟！妻睡夢中被濃煙嗆醒逃生

▲竹山民宅暗夜惡火，讓及時逃生的老妻與來不及逃命的老夫天人永隔（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮一處2層樓民宅10月31日夜裡突然傳出火警，南投縣消防局獲報後派出竹山等3個分隊人車前往灌救，費時近50分鐘將火勢撲滅，但屋主張姓男子仍不幸葬生火窟，僅張妻及時被濃煙嗆醒並逃生、哀慟不已；警消單位初步調查，可能是電器電線走火，加上夫婦倆當時都在睡夢中，才造成天人永隔的悲劇。

南投縣消防局指出，竹山分隊於昨晚10時31分接獲救災救護指揮中心派遣，指稱延和里大義街發生住宅火警、屋內有2人受困；竹山分隊立即出動水箱車4輛、救護車1輛及警消9人前往搶救，消防局同步派遣鹿谷及名間分隊人車前來支援。

消防隊趕抵現場時，1名林姓婦人（66歲）已從屋內自行逃出，有嗆傷情形，立即被後送竹山秀傳醫院救治，救災人員立即進行水線佈署、水源建立及使用破壞器材破壞大門，但入室後發現屋主張男（66歲）倒臥客廳地面，已成一具焦屍、明顯死亡，消防人員逐層搜索並未發現其他受困民眾，火勢於11時17分撲滅後進行通風排煙處理，隨後

倖存的林婦目前轉送台中榮總住院觀察，她悲傷向警消單位表示，當時已與丈夫在一樓臥房入睡，她先被濃煙嗆醒，急忙喚醒丈夫逃命，接著從後門順利逃出，丈夫卻沒那麼幸運、枉送一命。

警方指出，張姓夫婦倆已退休，平時獨居，子女則住在附近，下午將報請檢察官和法醫相驗張男遺體、確認死因，消防隊初步火調發現，起火點疑似在客廳的角落，有可能是電器電線走火釀成這起不幸，詳細案情尚待釐清；立委許淑華服務團隊昨晚第一時間即前往關心慰問，竹山鎮長陳東睦今天一早也前往張姓夫婦家中進行關心，並與左右鄰居瞭解實際情況，將請社會課進行馬上關懷機制，並協助後續相關事宜。