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社會 社會焦點 保障人權

砸6萬買蘭城晶英住宿券竟是假　情侶騙徒抱2月嬰現身哭沒奶粉錢

記者洪靖宜／高雄報導

台北市一名洪姓女子上網向高雄一名女子，以每張7500價格購買8張蘭城晶英酒店住宿券，不料拿到票券後，發現「怪怪的」，到酒店想使用果然發現是偽造，趕緊報警處理。轄區三民一分局佯裝客人，並再次相約面交「假」住宿券，發現一對情侶抱著2月男嬰來交易，警方查扣偽造的住宿券及一小包安非他命，訊後依法送辦。

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲女子在網路上花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一名家住台北的洪姓小姐日前在臉書賣場上，發現有賣家正有販賣蘭城晶英酒店等熱門旅遊券，該賣家在對話中聲稱：「是原先家人和朋友要去，但因為爸爸走了，很多人都取消了」，洪小姐不疑有他便一次訂購8張，一張7500元共計6萬元，後來拜託高雄友人協助到三民區面交，但拆開一看，覺得票券似乎「假假的」不僅大小有異，也沒有官印，實際拿去酒店使用時，果然店家表示這是偽造的無法使用，洪姓女子於10月29日趕緊向警方報案。

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲情侶檔抱著孩子來面交。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方獲報後再請洪女再下單一次，並再次相約面交4張「假」旅遊券，當場發現29歲的李姓男子與37歲的余姓女子這對情侶檔，帶著才2個月大還襁褓中熟睡的嬰兒前來交易，警方立即上前表明身分，一開始余女還裝傻問說：「怎麼了嗎？我沒有騙，券也是跟別人買來的」，警方先並查扣假票券，另在車上查獲二級毒品安非他命一小包。

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方掏腰包買奶粉給小嬰兒喝。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而偵訊過程，余女懷中抱著的小嬰兒，因飢餓大哭，但兩人都表示身無分文，沒有錢買敏感體質專用的特殊奶粉給寶寶喝，員警不忍心，便自掏腰包買了奶粉給小嬰兒止餓，警方也依規定通報婦幼隊，由婦幼隊轉報社會局派員了解評估安置。經警方了解，這對情侶檔是從網路上搜尋票券彩色圖檔後列印，在網路賣場上以假帳號販賣，最後兩人被依送辦，偵訊後依詐欺、毒品危害防制條例及偽造文書罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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