全球新冠死亡數突破500萬　近百餘年最慘！重大傳染病數據一次看

▲ 美國新冠疫情死亡數高居全球第一。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐近二年，不僅窮國受到重創，就連擁有一流醫療體系的富裕國家也飽受打擊。根據美國約翰．霍普金斯大學統計數據，全球新冠肺炎死亡人數已於台灣時間1日下午正式突破500萬。

新冠肺炎病歿人數較20世紀及21世紀多數流行病多上許多，但也不是沒有例外。一戰後爆發的西班牙流感在1918至1919年間估計奪走逾5000萬條性命，就算新冠肺炎實際死亡數真如世界衛生組織（WHO）所言，達到官方統計的2至3倍，仍遠不及西班牙流感。以下請見《法新社》整理之流行病死亡數據：

●21世紀流行病

▲ 巴西新冠肺炎死亡人數僅次於美國，民眾在國會前以白旗抗議政府抗疫不力。（圖／路透）

單就本世紀來說，新冠肺炎COVID-19（正式名稱為SARS-CoV-2）染疫死亡數遠超過其他病毒性流行病。

H1N1病毒（或稱豬流感）2009年引發大流行，官方統計死亡人數為1萬8500人，國際期刊《刺胳針》後來上修至15.17萬至57.54萬。

新冠肺炎前身SARS（嚴重急性呼吸道症候群）最早於中國出現，2002年至2003年間發威，成為第一個引發全球恐慌的冠狀病毒，造成774人死亡。

●流感大流行

新冠肺炎死亡數經常被與季節性流感比較，根據WHO數據，流感每年在全球造成約500萬起重症病例，死亡人數約為29萬至65萬，但通常不會登上新聞頭條。

20世紀曾爆發二波非季節性流感大流行，即1957至1958年的亞洲流感及1968至1970年的香港流感，分別造成約100萬人死亡。

1918至1919年的西班牙流感大流行是至今最嚴重的現代流行病，由一種新病毒引起。根據一份2000年代發表的研究，連續3波西班牙流感疫情奪走5000萬至1億人性命，遠高於第一次世界大戰中喪命的1000萬人。

●熱帶病毒

▲ 伊波拉疫情全都爆發於非洲。（圖／路透）

新冠肺炎死亡數也遠遠超過1976年發跡的致命伊波拉出血熱病毒（Ebola），這種病毒上一次大爆發是在2018年8月至2020年6月，在剛果民主共和國造成近2300人死亡。

近40年來，伊波拉病毒每隔一段時間就會爆發，累計造成約1萬5300人病歿，全都發生在非洲。

伊波拉病毒致死率遠高於新冠病毒，多達50%患者染疫身亡，但傳染性明顯較低，主因是這種病毒不經由空氣傳播，而是透過直接及密切接觸傳播。

至於其他如登革熱等熱帶病毒，死亡人數較低，但重症仍可能致命。登革熱經由蚊子傳播，近20年來感染人數呈上升趨勢，不過每年僅幾千人死亡。根據WHO最新數據，2015年有4032人死於登革熱。

●愛滋病與肝炎

愛滋病為迄今最致命的現代流行病，1980年以來，全球近3630萬人死於這種影響免疫系統且無法治癒的疾病。

愛滋病目前沒有有效疫苗，但若定期服用抗反轉錄病毒藥物，就能有效阻止疾病惡化，並大大降低感染風險。根據聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS），這種療法使愛滋病死亡人數自2004年的170萬高峰降至2020年的68萬人。

此外，主要透過血液傳染的B型、C型肝炎死亡人數也很高，每年造成逾100萬人喪命，多發生於貧窮國家。

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