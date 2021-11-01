《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

▲鄭姓人夫在下雨天為小三甜蜜撐起傘，細心呵護模樣看在正宮眼裡心如碎片般不全。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／綜合報導

新竹已婚鄭姓人夫頂著新竹頂尖大學博士光圈開設補習班，卻與小他18歲班上女高中生發展師生戀，女孩考上大學後，2人相約出遊、過夜，甚至在車上相疊互相磨蹭，直到正宮在車上找到10幾個被用過的保險套、壯陽藥，頓時內心天崩地裂，沒想到韓劇《夫妻的世界》竟在她的人生中上演，讓她提告，同時心碎表示「丈夫開賓士載小三，她卻是自己坐火車扛行李」直嘆根本諷刺。

韓劇《夫妻的世界》灑狗血情節在「全世界都知道正宮先生外遇，而只有她被矇在鼓裡」，直到妻子在丈夫後車廂備胎區翻到一個後揹包，裡面竟是裝換洗內褲和用過的保險套，這時正宮才得知身邊的人都在配合丈夫偷腥事實，只有她一個不知情。

外表亮麗小君（化名）提供《東森新聞雲ETtoday》她真心換絕情的相關資料，淚訴30歲的她，與丈夫（35歲）交往7年結婚，丈夫是博士畢業，任職新竹頂尖大學甚至兼職當補教老師，婚後一直以來都是百依百順，連當時婚宴也沒收聘金，婚宴更是AA制，希望從此會過著幸福童話般生活。

▼鄭姓人夫外遇補習班女學生，10指交扣外出遊玩宛如一對熱戀小情侶。（圖／讀者提供）

去年5月鄭夫在新竹頂下一家補習班，沒想到卻與家教多年的女高中生小熙（化名）發展師生戀，小熙考上台北大學後，丈夫當起「時間管理大師」時常新竹、台北往返，甚至經過桃園妻子娘家也不做停留。

小君表示去年10月丈夫突然向她表示，「我明白你很努力工作，是個體諒奉獻的好老婆」但是卻又與你價值觀差距甚大，個性不合，夫喜歡宅，你喜歡外出」；同時小君也無奈表示「他喜歡性愛卻變得無性慾，婚後無性」甚至直接對她開門見山表示，「妳想要前戲讓我沒有性慾，妳想要小孩讓我壓力大軟掉」聽到丈夫這席話，小君試圖想挽回婚姻，希望能進行婚姻諮商，但沒想到這時候的丈夫早已出軌。

11月中，小君搬離新竹婆家，回到桃園娘家，父母聽小君這陣子發生的事，認為女婿可能有鬼私下找徵信社，沒想到卻是揭開心碎的真相，女婿確實外遇小18歲嫩妹，當下娘家人甚至不敢直接告訴小君，而此時的鄭夫甚至還在對小君表示「妳害我沒性慾，我累了，想要一個人」甚至表示要用這幾年累積下來的財產合理比例分配給她，看想要多少都可以談，各自解開束縛做自己快樂的事。

娘家告訴小君丈夫外遇，小君仍不敢置信，自己委託徵信社跟監，心中仍存在一絲期盼，但沒想到徵信社回傳的竟是一幕幕丈夫摟著嫩妹的腰、呵護撐傘、四處遊山玩水，甚至還體貼扛行李，在公開場合小熙更會坐在丈夫大腿上甜蜜餵食，甚至還有拍到疑似在車上連結畫面，她自嘲「小熙考上大學，短短半年，約會次數已經超過她和丈夫交往10年的約會次數」。

小君不明白，過去10年她全心當丈夫背後的女人，讓丈夫衝刺事業，10年前丈夫經濟不好，騎著機車跑課，她肚子餓也假裝吃飯，不想讓丈夫花錢，假日也乖乖等丈夫下課，更不敢開口提出想來一場約會，但沒想到丈夫卻在經濟發達後，月薪收入達40萬，開賓士AMG載小三，更不曾帶她吃過高級餐廳料理，更沒有主動搜尋Google安排約會，甚至還是她自掏腰包安排旅遊，甚至自掏腰包坐火車到新竹，連行李也都是自己扛，呵護嫩妹模樣對比她心酸一面，格外諷刺！

▼鄭姓人夫一手扛起行李，還不忘牽起外遇對象的手 。（圖／讀者提供）

小君進一步蒐集證據更發現，丈夫在與小熙交往期間更買下90個保險套，網購壯陽藥，更曾Google通姦、重婚等字眼的記錄。

今年1月她到新竹婆家攤牌，以為婆婆會詫異反應兒子竟然外遇，但沒想到婆婆竟是脫口講了好幾個女學生的名字，還問她「是短頭髮的學生XXX嗎」、「還是竹X的XXX」，讓她無比傻眼，此時丈夫從小熙那回來，更將她當空氣，後來小君將車子開走，整理車子掀開後墊，竟在三角錐備胎處看到大量用過保險套和壯陽藥，此時她也認為該放手，決定讓丈夫去吧，隔月2人離婚，她也提告求償130萬。

對簿公堂後，鄭夫坦承與小熙交往，但交往期間小熙已高中畢業就讀大學，雙方已非師生關係，再加上小熙年紀輕，個性青澀，交往期間2人僅有牽手、擁抱、接吻等行為，但此事件後2人就已分手，交往時間極短。

事發後小熙也有向小君鄭重道歉，但妻仍於在教室及網路張貼公告，甚至在教室外謾罵，更影射有班內師生戀，還四處向教育部、大學等檢舉，誤導、影射他師生戀，此舉太超過，目的也絕非正當，因此僅願意賠償20萬元。

最後，小君向記者表示，「不是因為我又老又醜不離開，而是前夫曾向她抱怨自己前面幾段感情都遭劈腿」她忍受不了單方面付出時，想分手，都會自問自答「我夫沒有錯」只是我累了」，加上她認為丈夫以租賃立案教室逃脫實名制，且林奕含事件對補教界改革真的有限，狼師還是很逍遙，她希望透過這樣的報導能讓更多人注意，畢竟自己力量無疑蚍蜉撼樹。