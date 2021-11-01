王必勝爆不倫「7大疑點」神扯！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？

▲王必勝深陷不倫風暴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

防疫有功的王必勝被封為「拆彈專家」，不過，他最近卻深陷不倫風暴中。起初，王必勝對此只說雙方是「一般朋友關係」，後來則是盼能獲得家人諒解，並未做出其他解釋；之後女方也發布聲明澄清，對於造成王必勝家人困擾很抱歉。但不少網友就質疑，王必勝和林女的說法都讓人覺得疑點重重。

已婚的王必勝10月26日被爆料與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，且對方疑似替他生下一名女兒。王必勝與護理師母女不分平日、假日出遊或至住處探視，互動親密形同一家人。《東森新媒體ETtoday》根據網友說法，整理出熱議的7大疑點。

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疑點1｜王必勝第一時間未道歉，只說女娃是「前男友」生的

針對與林女的關係，王必勝最初結巴說道，婚外情是沒有的事情，「我沒有辦法再回答了。」一小時後，王必勝則說他和林小姐是認識很久的同事，且認識對方家人，但孩子不是他的，女娃是前男友的小孩；他最後更強調，他和太太感情很好，只是自己本來就很喜歡小孩，這真的是誤會。

然而，網友就質疑，究竟為何能自由進出林家，並在短短一個月內就開車至林女住處9次，此部分仍存在疑點。

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疑點2｜孩子的爸爸真的是「前男友」？

王必勝雖說，女娃的是林女與前男友所生，雙方已經分手。但從林女IG可見，有多張照片背後的男人都與王必勝有幾分相似，因此不少網友都認為這番解釋可信度不高，直喊「要驗DNA了嗎」、「蛤？那IG那些照片怎麼解釋」。

疑點3｜兩人只是同事，但出門卻會牽手

王必勝雖強調他與林女只是同事關係，然而從週刊拍攝的照片可見，王必勝9月26日一手抱著女娃，一手則牽著林女，看似關係匪淺。因此就有不少網友認為，若只是同事，互動理應不會那麼親密。

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▲王必勝多次解決疫情危機。（圖／記者湯興漢攝）

疑點4｜感情很好的太太自始至終未現身回應

王必勝強調自己與妻子的感情很好，然而緋聞事件一出，太太卻未有任何回應。網友不解，若王必勝與林女真的只是同事關係，為何太太卻沒有出聲幫忙或替雙方說話？

疑點5｜林女否認「老公」、「每月生活費6萬」的說法

林女的IG在緋聞爆出後受到關注，與網友的對話也被翻出，有人留言問「你當初說要小香，妳老公心臟有漏拍嗎？」她則回應「還好耶，他用的東西也是不便宜，去年底還換了名車BMW。」

事後林女表示，外界瘋傳的「老公」、「每月生活費6萬」均不屬實，是遭不明網友惡意在IG上釣魚陷害，與王必勝真的只是朋友。林女也向王必勝家人致歉，「非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾。」

不過，就有網友認為，林女的名牌包要價不斐，且還能時常出國旅遊，這應該不是一般薪水階級所能負擔；若林女真的沒靠「老公」的「6萬元」，應有一定的財力，那為什麼至今仍與5位家人擠在公寓？

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▲王必勝。（圖／記者林敬旻攝）

疑點6｜林女否認與王必勝一起出國

林女在聲明稿中澄清，出去旅遊打卡的照片，「很多都有我的家人、朋友一起」。但根據週刊爆料，林女旅遊的地點和時間竟與王必勝的出差行程不謀而合，包含日本福岡、東京、芝加哥等，引人懷疑兩人的不倫戀是否已有一段時間。

疑點7｜遭人網路釣魚

林女聲明稿中提到，「老公」、「每月生活費6萬」的說法是被網友釣魚，爆料人用和她女兒同樣的英文名字來當IG帳號名稱，並主動以嬰兒食品的事情來找她聊天，讓她以為對方只是普通媽媽，進而胡亂聊天，怎料卻被釣魚。至於對話內容，林女說，「因為以為互不認識，所以亂聊亂扯，都不是事實，算是我的想望吧。」

不過，此說法網友並不接受，傻眼直呼「完整對話貼出來，是不是釣魚很清楚」、「釣魚？要不要說盜帳號」、「所以幹嘛特地釣魚你很久，你哪位」、「別人不會被釣魚，就你會被釣魚」。

綜合上述，不少網友都覺得王必勝與林女說法仍存疑點，所以並不買單，直呼「劇本太爛了」、「抱小孩耶」、「如果是假的那王幹嘛要取得家人諒解」、「還要繼續騙喔」、「可是必勝道歉了耶」、「你們是不是忘了要喬好劇本」、「所以小孩爸爸到底是誰」、「太唬爛了！有誰會這樣顧同事的小孩」。