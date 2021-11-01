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王必勝爆不倫「7大疑點」神扯！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？

▲部立桃園醫院「清零計畫」5日中午採檢結束，王必勝回覆媒體詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲王必勝深陷不倫風暴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

防疫有功的王必勝被封為「拆彈專家」，不過，他最近卻深陷不倫風暴中。起初，王必勝對此只說雙方是「一般朋友關係」，後來則是盼能獲得家人諒解，並未做出其他解釋；之後女方也發布聲明澄清，對於造成王必勝家人困擾很抱歉。但不少網友就質疑，王必勝和林女的說法都讓人覺得疑點重重。

已婚的王必勝10月26日被爆料與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，且對方疑似替他生下一名女兒。王必勝與護理師母女不分平日、假日出遊或至住處探視，互動親密形同一家人。《東森新媒體ETtoday》根據網友說法，整理出熱議的7大疑點。

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疑點1｜王必勝第一時間未道歉，只說女娃是「前男友」生的

針對與林女的關係，王必勝最初結巴說道，婚外情是沒有的事情，「我沒有辦法再回答了。」一小時後，王必勝則說他和林小姐是認識很久的同事，且認識對方家人，但孩子不是他的，女娃是前男友的小孩；他最後更強調，他和太太感情很好，只是自己本來就很喜歡小孩，這真的是誤會。

然而，網友就質疑，究竟為何能自由進出林家，並在短短一個月內就開車至林女住處9次，此部分仍存在疑點。

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

疑點2｜孩子的爸爸真的是「前男友」？

王必勝雖說，女娃的是林女與前男友所生，雙方已經分手。但從林女IG可見，有多張照片背後的男人都與王必勝有幾分相似，因此不少網友都認為這番解釋可信度不高，直喊「要驗DNA了嗎」、「蛤？那IG那些照片怎麼解釋」。

疑點3｜兩人只是同事，但出門卻會牽手

王必勝雖強調他與林女只是同事關係，然而從週刊拍攝的照片可見，王必勝9月26日一手抱著女娃，一手則牽著林女，看似關係匪淺。因此就有不少網友認為，若只是同事，互動理應不會那麼親密。

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲王必勝多次解決疫情危機。（圖／記者湯興漢攝）

疑點4｜感情很好的太太自始至終未現身回應

王必勝強調自己與妻子的感情很好，然而緋聞事件一出，太太卻未有任何回應。網友不解，若王必勝與林女真的只是同事關係，為何太太卻沒有出聲幫忙或替雙方說話？

疑點5｜林女否認「老公」、「每月生活費6萬」的說法

林女的IG在緋聞爆出後受到關注，與網友的對話也被翻出，有人留言問「你當初說要小香，妳老公心臟有漏拍嗎？」她則回應「還好耶，他用的東西也是不便宜，去年底還換了名車BMW。」

事後林女表示，外界瘋傳的「老公」、「每月生活費6萬」均不屬實，是遭不明網友惡意在IG上釣魚陷害，與王必勝真的只是朋友。林女也向王必勝家人致歉，「非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾。」

不過，就有網友認為，林女的名牌包要價不斐，且還能時常出國旅遊，這應該不是一般薪水階級所能負擔；若林女真的沒靠「老公」的「6萬元」，應有一定的財力，那為什麼至今仍與5位家人擠在公寓？

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▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王必勝。（圖／記者林敬旻攝）

疑點6｜林女否認與王必勝一起出國

林女在聲明稿中澄清，出去旅遊打卡的照片，「很多都有我的家人、朋友一起」。但根據週刊爆料，林女旅遊的地點和時間竟與王必勝的出差行程不謀而合，包含日本福岡、東京、芝加哥等，引人懷疑兩人的不倫戀是否已有一段時間。

疑點7｜遭人網路釣魚

林女聲明稿中提到，「老公」、「每月生活費6萬」的說法是被網友釣魚，爆料人用和她女兒同樣的英文名字來當IG帳號名稱，並主動以嬰兒食品的事情來找她聊天，讓她以為對方只是普通媽媽，進而胡亂聊天，怎料卻被釣魚。至於對話內容，林女說，「因為以為互不認識，所以亂聊亂扯，都不是事實，算是我的想望吧。」

不過，此說法網友並不接受，傻眼直呼「完整對話貼出來，是不是釣魚很清楚」、「釣魚？要不要說盜帳號」、「所以幹嘛特地釣魚你很久，你哪位」、「別人不會被釣魚，就你會被釣魚」。

綜合上述，不少網友都覺得王必勝與林女說法仍存疑點，所以並不買單，直呼「劇本太爛了」、「抱小孩耶」、「如果是假的那王幹嘛要取得家人諒解」、「還要繼續騙喔」、「可是必勝道歉了耶」、「你們是不是忘了要喬好劇本」、「所以小孩爸爸到底是誰」、「太唬爛了！有誰會這樣顧同事的小孩」。

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