「還是要我整支都拿來」　討債男送1顆子彈下場慘

▲宜蘭黃姓男子送一顆子彈討債，被依涉恐嚇危害安全罪起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子催討14萬5千元不成，竟送給債主一顆子彈說：「你現在真的當作這是假的喔」、「還是要我整支都拿來？要還是不要」恐嚇等語，心生害怕的債主報警處理，宜蘭地檢署以男子涉犯恐嚇危害安全罪，向法院聲請簡易判決。

起訴書指出，綽號「一百」男子委託黃姓男子，向陳男催討14萬5000元債務，陳一直未還債，2021年4月1日晚間，黃男竟跑到陳男住處，給陳男1顆圓頭金色子彈，示警要陳男先還5萬元，黃男還說：「你如果當作我拿這個是拿假的，想要試驗我沒關係，還是要拿來開心，這顆給你留著作紀念，要還是不要，我家還很多」、「你現在真的當作這子彈假的喔」、「還是要我整支都拿來？要還是不要」等語恫嚇陳男。

黃男更於2021年4月11日，以通訊軟體要陳在4月15日前再給付3萬元「不然就找人砸你家」等語。

黃男恐嚇討債，被陳男全都錄下，心生害怕的陳男將錄音等事證交給警方報警處理。宜蘭檢方偵查，黃男坦承犯案，因黃男犯恐嚇危害安全罪，事證明確，向宜蘭法院聲請簡易判決。

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