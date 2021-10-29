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被控受議員關說縱放酒駕男　法官一關鍵判宜蘭礁溪3官警無罪

▲礁溪分局賴姓前副分局及2警員捲入縱放酒駕男疑雲後，宜蘭地方法院判3人無罪。（圖／記者游芳男攝）

▲礁溪分局賴姓前副分局及2警員捲入縱放酒駕男疑雲後，宜蘭地方法院判3人無罪。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪分局前賴姓副分局長及另2名警員，涉及關說縱放一酒駕犯被起訴，宜蘭地院審理認為逮捕的酒駕犯，不構成縱放人犯的構成要件，因此判賴等3人無罪。

2019年5月3日晚，礁溪派出所許姓及蔡姓實習警員在頭城鎮巡邏，要攔下莊姓男騎士，莊男逆向逃逸，警車追逐時撞倒莊男人車後，將莊男上銬逮捕，酒測值0.15毫克，莊男被依公共危險與妨害公務罪帶回派出所。莊父找來蔡姓議員到派出所關切，蔡姓議員通知賴姓警副分局長處理此案。

宜蘭地檢偵查認為警員是確受賴指示，案才不移送而放人，及改製單扣車等。但案發時，莊男被上銬且警員向警分局勤務指揮中心回報要移送人犯及要求安排拘留處所空間，且莊男是否有罪，應即解送檢方無自行釋放權限。以司法警察的賴、許、張3人，涉犯《刑法》第163條第1項縱放人犯罪嫌，均以共同正犯起訴。

宜蘭地院審理認為，莊男不構成妨害公務、公共危險等罪名的構成要件，亦不符合現行犯或準現行犯的逮捕要件，判決賴姓副分局長、許姓和張姓員警無罪。

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