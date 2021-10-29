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被醉警學長幹譙還打傷！他心軟收8.8萬和解　涉縱放罪下場超慘

▲礁溪分局賴姓前副分局及2警員捲入縱放酒駕男疑雲後，宜蘭地方法院判3人無罪。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭法院判受傷以8.8萬和解緃放自家人的游姓警員1年徒刑。。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭警分局前偵查隊邱姓小隊長，2018年10月16日凌晨，酒醉說不清住那，被計程車載往派出所，游姓警員處理時，雙方口角肢體衝突，游男受傷還遭國罵，將邱男壓制上銬帶進所內做筆錄，後來游男與邱家人，以8萬8000元就傷害、公然侮辱兩罪和解釋放邱男，游男涉縱放罪被起訴，全案法院審結，依縱放人犯罪判游男1年徒刑，不得易科罰金；另，游男違反個資法與強制罪，各被判3個月徒刑，得易科罰金。

2018年10月16日3時許，喝茫的偵查隊邱姓小隊長，被計程車司機載往礁溪分局忠孝派出所要查邱男身分以利送回家，值班游姓警員要車上的邱男拿出證件遭拒，游男電請相關長官到場協助處理。

後來邱男長下車，雙方爆口角肢體衝突，游男手腳擦挫傷，旁人將兩人拉開並要帶邱男離開時，邱男竟多次國罵游男，游男不甘被「問候」，將邱男壓制地上銬並告知邱男涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱罪後，將人帶進派出所。邱男後被依妨害公務、傷害及公然侮辱等罪，分由游男、及陳姓副所長製作筆錄，當天下午，游男就傷害、公然侮辱與邱男兄長以8.8萬元和解而放人。

判決書指出，沒有前科，素行尚可的游男坦承犯行，但身為警員，徇私縱放人犯，有虧職守，判游男1年刑期；另外，游男涉及的違法蒐集民眾個資興訟、與且與民眾口角，向民眾噴辣椒水、過肩摔的部分，各被依違反違反個資法與強制罪，各被判3個月徒刑，得易科罰金。

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