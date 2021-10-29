陸軍蘭指部士官與女友吵架　營區自殘不治「頸部大量失血」

▲陸軍蘭陽指揮部。（圖／翻攝自Google地圖）

記者游芳男／宜蘭報導

陸軍蘭陽指揮部今（29）日上午傳出一名士官疑自殘傷重不治事件，一名被派往他單位受訓的士官，今日上午7時30分應回營區報到，但人卻不見，營區動員找人，後發現這名士官頸部大量失血倒臥在營區後方抽水站旁，經送醫後不治。軍方已由憲兵隊調查釐清自殘原因，及協助家屬處理後事。

據了解，陸軍蘭陽指揮部這名士官，外派受專長訓3天後，應於在今日上午7時30分回營報到，但值星官點名時，卻未看到這名士官，經聯繫家屬，家屬說這名士官28日晚曾與女友吵架後就離家，軍方調閱大門監視器，發現這名士官有進入營區收假身影。

軍方立即動員找人，最後在營區內抽水站旁找到頸部大量出血倒臥地上的士官。經緊急送醫，傷重宣告不治。

第六軍團指出，對同袍傷損深感不捨與痛心，經初步了解似無涉管教問題，後續除全力配合檢警釐清案情，協助家屬辦理後續事宜；並持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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