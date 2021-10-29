藏頭詩曝「暗黑真身」　陽台試槍嚇壞鄰居...警扣6槍71彈

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局接獲線報，有竹聯幫成員平時在桃園地區從事不法活動，警方蒐證後於27日前往桃園攻堅，並在住處內查獲6支長短槍、71顆子彈，搜出100包毒咖啡，還發現2人公然在住處試槍，將擊發過後的彈殼、彈頭留下，嚇得鄰居向管委會投訴。

警方獲報，25歲的林姓男子與23歲的王姓男子，為竹聯幫大哥，平時在桃園、平鎮一帶從事不法活動，警方在27日前往攻堅，並在住處內查獲6把槍枝、71顆子彈，另外還找到100包毒品咖啡包，隨即將2人帶回偵訊，警方還在現場找到多枚擊發過的彈頭、彈殼。

▲2名黑幫大哥竟在陽台公然試槍，還將擊發過的彈殼、彈頭留下。（圖／記者邱中岳翻攝）

松山分局幹員前往搜索時，還在牆上找到一幅字畫，上面寫著「竹信健行」，不排除2人為竹聯幫信堂成員，事後也將持續擴大追查是否有幫派組織，訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌將2人移送地檢署偵辦。

▲警方在住處內搜出6把長短改造手槍，訊後將2嫌依照槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，警方在2人住處內查獲RM19340改造衝鋒槍、M9改造手槍、JP915改造手槍、鋼筆槍、瓦斯鎮暴步槍、瓦斯鎮暴霰彈槍共6支各式槍枝、子彈71顆、鋼珠彈2包等殺傷力強大之槍彈和相關零組件。

▲警方搜索查扣「竹信健行」藏頭詩竹節畫作，懷疑2嫌為竹聯幫信堂成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外還搜出印有不同圖案毒品咖啡包100包，現場還有多枚試射過遺留的彈殼、彈頭，事後才獲悉，原來2人行徑囂張，不顧住的是社區大樓，直接在陽台試槍，鄰居常常聽到槍聲，但住戶不敢說，只能私下跟管委會投訴。

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