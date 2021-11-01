快訊／美贈150萬劑莫德納來了！ 13:43抵達桃園機場

▲美國再贈150萬劑莫德納，由駐美大使蕭美琴代表我國政府接收。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

生活中心／綜合報導

美國再贈送台灣150萬劑莫德納疫苗，由華航貨機CI-5239運送，今（1日）下午13時43分抵達桃園機場。這次是繼美國6月捐贈我國250萬劑莫徳納疫苗之後，第二度捐贈我國疫苗，美方至今捐贈我方疫苗累計數量達400萬劑。

美國再贈送的150萬劑莫德納疫苗，昨日從肯塔基州的路易維爾（Louisville）運出。美國在台協會表示，很高興能夠在6月份所捐贈的250萬劑疫苗後，再增加捐贈劑量，「這些疫苗的捐贈展現了我們對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友。」

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總統蔡英文指出，這批疫苗已經由駐美大使蕭美琴代表我國政府接收，謝謝所有第一線的外交同仁協助守護國人的健康。她說，「這段時間以來，當我們面臨艱困的疫情，除了全國上下團結防疫，包括美國在內的民主夥伴，也紛紛送來疫苗及時雨，協助台灣度過疫情挑戰，讓我們深受感動。」相信台美民主夥伴攜手合作，一定能共同克服疫情，「台灣也會在堅實的友好基礎上，持續與美國深化深化全方位夥伴關係。」

我國自購莫德納疫苗共計605萬劑，截至10月28日已到貨371萬劑，尚餘233萬劑未到貨，未來消化完第二劑後，有望釋出部分給第一劑接種。根據指揮中心統計，截至10月27日下午5時止，還有30萬名「死忠莫粉」尚未接種過第一劑，這也代表未來疫苗到貨後，將有機會打得到。

▲我國自購莫德納還有233萬劑未到貨。（圖／記者呂佳賢攝）