快訊／今本土+0！　增5例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布國內本土零確診，另外新增5例境外移入，個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中5例分別自烏克蘭(案16523)、緬甸(案16524)、印尼(2例，案16525、案16526)、尼泊爾(案16527)入境，入境日均為今(2021)年10月29日。

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▲11/1確診數。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，截至目前國內累計398萬1044例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含396萬2640例排除)，其中1萬6417例確診，分別為1774境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

自2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

另外，第13輪疫苗開放BNT和AZ第一、二劑預約，BNT第1劑符合資格對象為12歲以上（2009/11/5(含)前出生）；BNT第2劑是10/8(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/1231(含)前出生）。BNT預約時間為11/3上午10時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。

AZ第1劑為50歲以上(1971/12/31(含)前出生）；AZ第2劑是8/27(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/11/5(含)前出生），預約時間為11/3下午2時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。

