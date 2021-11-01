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高中生板橋運動場練大隊接力　散步婦遭撞倒腦出血…昏迷指數4

▲▼老婦人被高中生選手撞倒，目前昏迷指數4，家屬臉數控訴體育處推諉 。（圖／翻攝自沈老師臉書）

▲老婦人被高中生選手撞倒，目前昏迷指數4，家屬臉數控訴體育處推諉 。（圖／翻攝自沈老師臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋第二運動場日前發生一起意外，一名老婦人在運動跑道外圈散步，遭一名正在練習大隊接力準備全運會的高中生從背後撞上，造成腦出血，目前昏迷指數只有4；老婦人兒子在臉書控訴市府體育處未善盡管理之責，並對高中生及教練提告過失傷害罪。

▼體育場有拉布條指出，外側跑道民眾散步使用，卻發生選手撞倒意外 。（圖／翻攝自沈老師臉書）

▲▼老婦人被高中生選手撞倒，目前昏迷指數4，家屬臉數控訴體育處推諉 。（圖／翻攝自沈老師臉書）

10月18日下午4時許，72歲羅姓老婦人在板橋區第二運動場外圈跑道慢步運動，突然遭到一名準備參加全運會練習大隊接力的高中生，從背後高速撞倒，羅婦事後送醫，因腦部大量出血，目前在亞東醫院救治，昏迷指數只有4。

羅姓老婦人的兒子，在基隆學校任教的沈姓老師，淚訴新北市體育處督導不週、管理不善，原本規劃田徑場第一、第二內側跑道為跑步專用道，外側跑道則為民眾散步運動使用，為何高中生會在外側跑道撞倒他的母親，學校及鄧姓教練也有缺失。

沈老師在臉書表示，事發後體育處派一名科長來探視，表示體育場是開放空間，發生意外是高中生選手及教練的個人行為，風險須由民眾自行承擔，會請保險公司協助申請相關場地設施的賠償；這樣推諉的態度讓沈老師既難過又生氣，最後對高中生及鄧姓教練提告過失傷害罪，板橋警分局依法函送少年法庭及新北地檢署偵辦。

新北市長侯友宜得知後，也相當難過，已經要求體育處協助家屬，並對場館問題檢討改進；體育處也做出回應，「1.板二田徑場屬於開放空間，平時提供市民自由運動使用。2.體育處當面關懷慰問家屬，專人協助後續相關事宜。3.本案請莊敬工家持續慰問關懷家屬並專案協助後續事宜。」

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