「50公分羚羊角」板橋2騎士互毆！　他怒提告監視器反打臉

記者陳俊宏／綜合報導

新北板橋街頭爆發全武行，兩名騎士在馬路中間大打出手，還差點遭行進間的車輛輾過。警方追查發現，原來導火線是一對長約50公分的羚羊角。

《東森新聞》報導，事發於篤行路、大觀路口，當時鄭姓男子騎乘機車，後座籃子載著一根長長的羚羊角。頭戴紅色安全帽的男子，騎到鄭男身邊理論，雙方你一言我一語，這時他動手推羚羊角一把，兩人大打出手，從路邊一路打到路中央，撲倒在車道上。

▲▼鄭先生騎車載著羚羊角，未料下秒演變成全武行。（圖／東森新聞）



其中紅帽男重心不穩摔倒，頭部撞到正在移動的車輛，差一點點就被輪胎輾過，他情緒失控，將鄭男壓在地上攻擊，起身後又將對方一路推往人行道，雙方爆發二次衝突。警方隨後獲報到場，處理這起糾紛。

鄭先生當時是從永和跳蚤市場，將羚羊角要帶回樹林給朋友。他受訪時表示，對方從他旁邊經過時說，「你的東西突出要綁好，不要去刮到人、撞到人」，他當下有點頭，「因為那時下橋聲音很吵，可能他沒有聽到我的回答。」

警方判定，羚羊角約50公分，長度並沒有違規，雙方事後都被依違反《社會秩序維護法》裁罰3000元。但鄭男不服聲明異議，「我是受害者耶對不對，他是攻擊我，我一定要回手嘛。」不過，法官檢視監視器，認定是他先動手，因此駁回。

▼鄭先生出面受訪。（圖／東森新聞）

