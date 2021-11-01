貨車超載撞死阿嬤案情大逆轉　衰駕駛無肇責成功保住駕照

▲林姓貨車駕駛撞死騎機車闖紅燈逆向阿嬤，貨物超載遭吊銷駕照。（圖／資料照，下同）

記者李忠憲／台中報導

林姓貨車駕駛今年1月在彰化濱海路口，撞上左轉的機車，導致騎車的李姓阿嬤傷重不治。警方除依過失致死罪嫌將林男送辦，更以貨車超載2.1公噸將他駕照吊銷。檢察官調查後認為，阿嬤逆向闖紅燈釀禍，將林男做出不起訴。林男向法院請求撤銷吊銷駕照處分，法官也認為，無客觀證據證明超載與死亡有相當因果關係，讓林男可以保住駕照。全案可上訴。

這起車禍發生在今年1月15日早上，79歲李姓阿嬤騎機車從伸港鄉工五路左轉濱海路時，遭40歲林姓男子駕駛的大貨車撞上。阿嬤當場昏迷，送醫不治，成了濱海路開通以來第一起死亡車禍。

警方發現林男的貨車載滿鐵條，經過磅測出27.1噸，高過標準25噸達2.1噸，除依過失致死罪嫌將他送辦外，也依《道路交通管理處罰條例》吊銷其駕照。

檢警調查發現，李阿嬤沒有駕照，行走的工五路是單行道，事故發生時，濱海路是綠燈直行。經送彰化縣車輛行車事故鑑定委員會鑑定後認為，死者逆向騎機車，紅燈左轉，為主要肇事因素；林男無肇事因素，但超重違反規定。

林男涉嫌過失致死部分獲檢察官不起訴處分，他向台中地院提起行政訴訟，請求法官撤銷吊銷駕照處分。他表示，裝載貨物超載非司機所願，他安分走在該走的道路上，沒超速、酒駕、闖紅燈。對方逆向、闖紅燈、沒戴安全帽，肇事責任自己約1至3成，卻被吊銷駕照，令人無法接受。

法官認為，檢察官不起訴書即認定，應是死者逆向闖紅燈左轉導致車禍發生，林男綠燈通過路口，無法預期防範，並無違反交通法令的過失。舉發機關也未提出客觀證據證明林男貨車超載，與死者死亡結果有相當因果關係存在，最後撤銷原處分。

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