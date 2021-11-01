KTV歡唱！人妻見老公好友狂吐…好心拍背慘遭「深巷性侵」崩潰

▲人妻跟著丈夫與友人到KTV歡唱，不料，外出領錢時卻在深巷慘遭丈夫好友性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名人夫2020年5月間帶著妻子小君（化名）與其他友人歡唱，一行人唱到凌晨。小君見狀擔心錢不夠便外出領錢，不料，丈夫的林姓友人竟起了邪念，先是藉故跟著小君外出，接著假裝嘔吐進入一旁巷子內，要求小君幫忙拍背，接著伸出狼爪。事後小君崩潰向丈夫哭訴，並報警處理，日前法院判決出爐！

根據檢方調查，小君夫妻、林男及其他友人2020年5月29日晚間7時許，到市區一間KTV唱歌喝酒，一路歡唱到30日凌晨3時許準備結帳，小君擔心錢不夠，便向老公及現場友人表示，要去附近超商領錢。

林男一聽，隨即稱自己也要外出買檳榔，緊跟在小君後頭出門，但當他走到附近防火巷時，一時酒意上湧，便彎腰朝水溝猛吐，小君聽到林男嘔吐的聲音便上前關心，替對方拍拍背，見林男情況好轉後，才轉身繼續前往超商領錢。

返程時，小君又聽到林男的嘔吐聲，走入深巷內想查看對方狀況時，卻慘遭林男強吻、性侵得逞。事後她崩潰跑回KTV向老公、友人哭訴，一夥人打算要去找林男理論時，卻發現對方已經消失得無影無蹤，因此轉往醫院驗傷並報案。

林男神隱一個星期，到案時辯稱印象中有強吻小君，但性侵部分「喝醉了」、「完全不記得」。檢方勘驗相關事證後，依強制性交罪起訴林男。

基隆地院認為，林男為逞一己私慾，造成小君身心遭受極大痛苦，對家庭關係也有一定的影響，但審酌他已坦承犯行，並與小君以25萬元達成調解，其中5萬元已支付，並約定剩下20萬元分40期，每期5千元按時履行賠償，最後依強制性交罪，判林男有期徒刑2年，給予緩刑4年，期間付保護管束。可上訴。