山上版「做工的人」　年輕攝影師透過鏡頭紀錄勞動日常的堅毅！

▲全興資源再生公司總經理李英桐（中）、攝影師鄭凱丰（左）等人，歡迎民眾參觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

來自都市的年輕攝影師，因緣際會走入資源再生產業現場，用局外人的身分觀察現場勞動者，以鏡頭紀錄心得，從800張照片中挑選出50張具代表性的作品，並透過身體、機具及姿勢，展現勞動者揮汗的日常，透過這些平實的紀錄，讓外界一窺難得對外開放的工作場域。

全興資源再生公司總經理李英桐指出，資源再生一般給人比較粗重的印象，也鮮少跟藝術連結在一起，但藝術存在生活每個角落，藝術也不應被框架，因此從3年前就在公司規劃藝文空間，除了凸顯人文與美善的公司核心價值以外，也提供年輕藝術工作者展現的舞台，迄今已經舉辦過16種不同的展覽。

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此次展出名稱為「片段三部曲」，攝影師鄭凱丰在廠區蹲點兩個月，以紀實攝影方式，忠實呈現進入產業現場的震撼，以及對人物的細膩觀察，甚至現場氛圍營造出來獨特的衝擊

鄭凱丰指出，拍攝過程中有這太多感受，其中最震撼的是每次經過公司主要回收場域時，看到現場工作人員揮灑汗水，操作機具，奮力處理物料的認真姿態，呈現的力與美，就是人性堅毅的表現，這也具體呈現在他所拍攝在煙霧背景前認真工作員工的背影作品中。

而拍攝過程，最辛苦的反而是如何協助工作人員面對鏡頭的靦腆，看到這些鮮少面對鏡頭的模特兒從陌生、不好意思，到逐漸建立感情，甚至願意讓他記錄，這樣真摯的感動，是他在展覽中最想傳遞給觀眾知道的內容。「片段三部曲」攝影展，在台南山上區明和里北勢洲21之1號全興資源再生公司展出，歡迎參觀。