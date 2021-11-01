東京小丑男「衝到她面前潑油」！　女乘客驚恐還原砍殺縱火瞬間

▲電車緊急停車後，民眾驚慌逃竄，爬出車窗。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

日本東京都京王電鐵31日出現一名變裝男子在電車上，持刀無差別攻擊乘客並縱火，造成一名70多歲的男性重傷，16人輕傷。同車廂乘客回想事發當時畫面驚恐表示，嫌犯突然衝到自己面前來，並拿出寶特瓶潑灑不明液體，整個車廂瞬間充滿刺激性的惡臭，而先生更是因為被灑到該液體，隨後被送往醫院急救。

根據《時事通信社》報導，東京都京王線一輛運行中的列車31日晚間突然出現一名男子手持30公分長刀，在車廂內攻擊其他乘客。現年24歲的嫌犯服部恭太先是在3號車廂將刀刃插進同車廂內一名70多歲男性右胸口後，便往5號車廂移動，同時沿路揮刀攻擊其他乘客，嚇得所有人一邊尖叫一邊逃往其他車廂。隨後更是潑灑疑似為打火機油的液體在車廂內部。

▲嫌犯案發後還在車廂內悠閒抽菸。（圖／推特）

根據《讀賣新聞》報導，一名21歲的女性乘客乘車時突然聽到一陣尖叫聲，轉頭一看便看到大批民眾驚慌地從其他車廂衝來，隨後看到金髮嫌犯服部恭太來回揮動手上的30公分長刀，朝她走來，嚇得她也連忙起身，但不論是車廂連結處或是車廂內部都塞滿逃竄的人潮，讓她寸步難行。

當她回頭看時，竟看到持刀男突然拿出一瓶寶特瓶，並瘋狂將裡面的不明液體往車廂的地面潑灑。女乘客隨即衝到其他車廂內逃難，沒想到馬上就聽到「碰！」的聲響，隨後更傳出陣陣濃煙。

另一名46歲女性當時正好要和丈夫一起回家，然而搭車時，卻突然有約20人同時從隔壁車廂衝了過來並大喊，「快逃！」當時她根本還搞不清楚狀況，沒想到這時服部恭太就突然衝到她的面前，拿出寶特瓶開始潑灑不明液體，現場頓時充滿一陣刺激惡臭。儘管她和丈夫嚇得隨即逃跑，但是丈夫的腳卻因逃生不及沾到不明液體，最後被送往醫院救治。

事發後，其中一名乘客隨即按下緊急停車按鈕，列車便停靠在國領站，然而當時車雖然停了，但是車門卻沒有開啟，大批乘客瞬間從列車的車窗驚恐爬出，逃到月台上。而嫌犯服部恭太本人則是悠閒地坐在車廂內，等著警方前來。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast