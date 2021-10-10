　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

▲▼新冠檢測。（圖／路透）

▲衛生官員已知有多起新冠檢測結果不一致的狀況出現。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國部分地區新冠檢測異常現象，也就是快篩陽性後的PCR檢測為陰性，然而患者卻陸續出現染疫才會有的症狀。公衛官員對此發布新的建議，即便PCR檢測結果為陰性，一旦出現新冠症狀，也要進行自我隔離。

衛報報導，當地衛生官員已知道有多起新冠檢測結果不一致的狀況出現。急診醫師普萊斯（Zoe Price）透露，她的14歲女兒蘿西（Rosie）10月初身體不適嘔吐，快篩結果顯示陽性，但隨後2次的PCR檢測結果為陰性，更出現染疫才會有的失去嗅覺症狀。

直到蘿西因脫水住院時，接受院方的快速PCR檢測，這才得知其實自己確診。普萊斯說明，因為孩子出現症狀，所以不太相信檢測結果，依據臨床判斷假設蘿西已染疫，但同時也擔憂其他類似狀況的人可能因此鬆懈。

巴斯和東北薩默塞特議會公共衛生主管雷諾茲（Becky Reynolds）建議，應考量當地狀況並進行個人風險評估，也就是即便PCR陰性但仍染疫的可能性有多大，「如果認為很有可能染疫，即便PCR結果為陰性，也應該視此為確診並進行自我隔離。」

英國健康安全局（UKHSA）首席醫療顧問蘇珊霍普金斯（Susan Hopkins）表示，目前已得知部分地區出現快篩陽性、後續PCR檢測呈現陰性的狀況，正在調查中。

►研究：2劑BNT疫苗保護力「2個月達96%」　半年內有效防住院、死亡
►她打BNT過3天「腦出血身亡」　13歲兒做CPR崩潰哭喊：媽媽不起床
►新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
月薪40萬+被動收入8萬！神人「極簡生活」網傻眼
美麗妄娜解襯衫狂戳「F級巨球」　乾爹嗨刷百萬
8歲男童福華飯店泳池「觸電原因找到了」！救生員也送醫
人潮擠爆！新北「4處熱門景點」暫勿前往
拿五倍券爽吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　網揪1失誤
女星遭聯結車撞上！　驚險畫面曝光
男偶像遭女友詐騙　事業敗光！自殺未遂隱居13年
台日混血童星下海拍AV！水手服2點凸出網暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

懶尪不清魚缸！人妻怒把「超貴紅龍魚」炸來吃　暗黑料理片瘋傳

女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

池邊釣魚觸怒神靈！泰男慘遭女鬼纏身　回家抹白全身狂問：漂亮嗎

怕「新冠從大海傳進來」！金正恩下令禁出海捕漁...養殖水產全爛光

長髮妹「緊攀岩壁」掛在懸崖上！消防隊急救援　驚見真身太傻眼

紐時：美中因「台灣問題」踏入危險領域　恐因誤會引爆戰火

《魷魚遊戲》歐美也瘋狂！外媒評選「7大名場面」：人性與情感毀滅

俄羅斯大量假酒流通市面！甲醇濃度致死量5倍↑　29人誤飲慘喪命

印度挺台海報又來了　中國簽證中心外沿路掛「台灣國慶海報」

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

懶尪不清魚缸！人妻怒把「超貴紅龍魚」炸來吃　暗黑料理片瘋傳

女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

池邊釣魚觸怒神靈！泰男慘遭女鬼纏身　回家抹白全身狂問：漂亮嗎

怕「新冠從大海傳進來」！金正恩下令禁出海捕漁...養殖水產全爛光

長髮妹「緊攀岩壁」掛在懸崖上！消防隊急救援　驚見真身太傻眼

紐時：美中因「台灣問題」踏入危險領域　恐因誤會引爆戰火

《魷魚遊戲》歐美也瘋狂！外媒評選「7大名場面」：人性與情感毀滅

俄羅斯大量假酒流通市面！甲醇濃度致死量5倍↑　29人誤飲慘喪命

印度挺台海報又來了　中國簽證中心外沿路掛「台灣國慶海報」

智慧手機「相機評分」揭曉！　iPhone 13排第9贏過12Pro

亞錦賽中華拚衛冕　因疫情延後至明年3月台中開打

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

Lexus「大改款豪華休旅」預告曝光　LX確定10／14對外亮相！

小資女也能輕易入手的3大平價女鞋　「IG最紅」鬆糕底短靴不用兩千元

羅傑斯期末考　運彩開盤看好悍將

連邊邊都不放過！台灣本土生吐司名店懶人包　還有療癒動物造型

懶尪不清魚缸！人妻怒把「超貴紅龍魚」炸來吃　暗黑料理片瘋傳

女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

30年長草廢墟冒白煙居民毛毛的　里長驚見5個月孕婦過「原始生活」

國際熱門新聞

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

太空中怎麼啪啪啪？　專家揭男女大不同

差33歲父女戀！　嫩妹嬌喊：是真愛

澳洲「恐怖之鳥」狂攻擊路人　疑與戴口罩有關

TikTok歪風！18歲女打老師巴掌　學生暴走影片曝

外星人？巨岩如雷射切割　完美分2半

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

蜘蛛咬一口「左腿截肢」存活率2％

捷克執政黨勝選　但未獲國會多數席次

男友爽吃姐妹丼　爸媽要她「讓妹妹」氣炸

首次面對面會談　塔利班警告美國勿顛覆現政權

剛果「伊波拉病毒」再現　3歲童亡

他淚訴遭「女排甜心」妻家暴！律師回應了

更多熱門

相關新聞

怕「新冠從大海傳進來」　金正恩全面禁止出海捕漁！

怕「新冠從大海傳進來」　金正恩全面禁止出海捕漁！

新冠疫情爆發以前，曾有大批北韓漁船在東海捕漁，光是日本海上保安廳2019年給予警告的北韓漁船就高達1308艘，然而這些漁船自2020年開始卻逐漸消失在相關海域中。據悉，是因為北韓領導人金正恩認為，新冠肺炎可能會透過海水或是走私管道傳染，因此全面禁止漁民出海捕漁，讓漁民苦不堪言。

喬治克隆尼怒轟反疫苗者：愚蠢

喬治克隆尼怒轟反疫苗者：愚蠢

快訊／嘉義33歲男疑打AZ後死亡

快訊／嘉義33歲男疑打AZ後死亡

東京新增82例　創「今年最低」疫情見曙光！

東京新增82例　創「今年最低」疫情見曙光！

心臟發炎風險增　冰島暫停施打莫德納

心臟發炎風險增　冰島暫停施打莫德納

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情檢測PCR快篩

讀者迴響

熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面