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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨助新住民解疫情思鄉情　婦女部徵件賽總獎金25萬元！

 

 記者陶本和／台北報導

在新冠疫情影響下，許多新住民無法回國探望家人，民進黨婦女部則舉辦總獎金25萬元「『親愛的家鄉，你好嗎？』全國新住民及新二代圖文徵件競賽」，希望新住民及新二代可用圖文來抒發心情與分享生活。

對於本次徵件競賽，民進黨婦女部主任許嘉恬表示，本次邀請新住民及二代們傳遞對家鄉親人、風景、料理的思念，或是飄洋過海在台灣生活的酸甜苦辣，也是對孕育母親成長的遙遠國度的想像與追尋，鼓勵新住民族群可將情感和思念化為文章、照片，投稿到活動網站。

許嘉恬指出，台灣的新住民人口已來到56萬人，民進黨除了成立國內政黨首創的「民進黨新住民事務委員會」之外，也在2016年辦理「新力量發聲－東南亞親歌唱比賽」，以及2017年「東南亞尋根之旅計畫」，邀請東南亞新住民青年二代提案並返回母國。

此外，在2018年民進黨舉辦「新島嶼故事捕手計畫」，廣邀關心新住民議題及新二代青年採訪100間新住民店家故事；2019年辦理「家鄉味，飄香味－新住民市集」讓更多人看見在台新住民生活。

至於2021年，民進黨則是透過徵文比賽，希望更多人可以了解新住民族群的樣貌。本次收件日期從2021年10月4日起至2021年11月21日止，文長以1500字以內，報名就會致贈「思念傳遞帆布袋」，總獎金高達25萬元，得獎名單會在12月17日公佈。

對於本次徵件活動，民進黨立委羅美玲日前也透過臉書表示，受到婦女部的邀請，擔任徵文活動大使，透過寫作，希望能將思念與牽掛，傳遞給深愛的親人。

羅美玲談起家鄉，馬六甲除了遭到Covid -19疫情的肆虐，最近也飽受大雨淹水之苦；她表示，家鄉的一切無時無刻都在牽動她的心情，父母年事已高，常常祈禱老人家平安無恙，家人一切安好，現在只盼疫情早日結束，可以盡早與海的另一邊的家人早日團聚。

▼民進黨婦女部舉辦徵件比賽，總獎金25萬元。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨婦女部舉辦徵件比賽，總獎金25萬元。（圖／民進黨提供）

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