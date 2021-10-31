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打2劑高端28天再驗抗體！四叉貓公布數值：好想贏莫德納

▲四叉貓接台劇業配！　點開「整片肉色裸上身」網笑瘋：片名要改了。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲劉宇席接種第二劑高端過28天，再度檢驗抗體。（圖／翻攝臉書／劉宇）

記者柯振中／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇席施打高端疫苗後，自費檢驗抗體，引起許多關注。過了一段時間，劉宇席31日再度在臉書上公布抗體數值，此次測量的時間點為打完第二劑高端28天後，數據也讓他直呼「好想贏莫德納」。

劉宇席31日在臉書上表示，此次為施打疫苗後第四次抽血，終於完成承諾，2個月來檢驗了四次抗體，也可以看見施打2劑高端疫苗28天後，抗體數值從高峰期緩降，「可惜最高數值沒破萬，好想贏莫德納（誤）。」

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▼劉宇席自費檢驗抗體，感嘆「好想贏莫德納」。（圖／翻攝臉書／劉宇）

▲▼劉宇席自費檢驗抗體。（圖／翻攝臉書／劉宇）

此外，劉宇席也公布接種疫苗、抽血驗抗體的時程，分別如下：

8月23日：施打第一劑高端

9月07日：抽血 35.4 AU/mL（第一劑施打後15天）

9月27日：抽血 907.5 AU/mL（第一劑施打後35天）

9月30日：施打第二劑高端

10月14日：抽血 4610.2 AU/mL（第二劑施打後14天）

10月14日：施打公費流感疫苗

10月29日：抽血 3498.6 AU/mL（第二劑施打後29天）

10月29日：施打自費HPV疫苗（預防子宮頸癌、菜花病毒）

▲▼ 。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

▲事實上，劉宇席先前自費檢驗抗體，曾引起許多熱議，禾馨診所也因此違規挨罰。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

劉宇席也說，抗體本來就不會一直維持在高峰，等到下次病毒入侵，身體才會再度製造抗體，但以新冠病毒的變種速度來看，將來可能跟流感疫苗一樣，每年都要施打，以更新身體的病毒碼。

劉宇席接種第一劑高端疫苗15天後，前往北市禾馨診所檢驗抗體，當時聲稱「有產生抗體但數值偏低」，瞬間引起熱烈討論，禾馨診所也因為違規，被北市府開罰。

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