「東市有青」策展看見青創力　百年歷史東市場趕上數位電商

▲ 「東市有青」策展開幕 百年東市場與返嘉新世代精彩對話。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由返嘉與在嘉青年一手策畫的「東市有青」策展，在嘉義市百年東市場正式揭開序幕，青年朋友用滿滿的創造力與設計，讓百年東市場的「美與青」再次呈現與市民眼前。嘉義市長黃敏惠、諸羅設計塾執行長呂武隆與團隊、東市場自治會、立法委員與議員、文化部共同參與，「東市好青」系列展覽正式展開。

市長黃敏惠表示，非常開心看到遠從挪威、東京返嘉的孩子，和在嘉青年一起為東市場帶來全新的能量。他們在一起成立「諸羅設計塾」，選擇嘉義人的灶跤百年東市場作為基地。年輕朋友回到了這個有滋有味的東市場，與在地攤商在一起，跟著他們生活，找他們畫畫，一起拍照，更把東市場變身成舞台，讓東市場更青更美，這種活力讓人感動。

市長黃敏惠說，東市場是每一位嘉義人的灶跤，「東市有青」不僅是食物「青」，也是年輕人的「青」，感謝諸羅設計塾的孩子們與所有一起促成這樁美事的大家，共同創造讓年輕人可以走進的東市場。

「東市有青」計畫主持人諸羅設計塾呂武隆說，自己從挪威回來，夥伴們有的從東京，或者北漂之後返嘉，大家齊聚在這裡想要為家鄉做點事。菜市場是最有味道的地方，裡面有工作了一輩子的職人，有滿滿的情份，能夠在東市場辦展，真是很開心。呂武隆說，剛來的時候比較「生份」，相處越久，攤商大哥大姊們已經把我們當家人。「東市有青」其中一位藝術家的何柏儒，從昨晚開始與夥伴一起佈展到凌晨4點，自己接電、裝燈、裁切、裝置，卻總是笑容滿面，何柏儒說，大家都腎上腺素全開超拚命的，真是很有成就感的旅程。

建設處指出，市府透過「青年創業獎勵補助計畫」輔導「諸羅設計塾」團隊，以東市場為展演場地，由一群優秀的嘉義子弟，發想出東市場的歷史、藝術、文化為展出內容，盼吸引更多新一代的年輕人走進東市場。

同時市府亦積極提升東市場的品牌形象，除了在東市場各出入口設置品牌意象，更鼓勵攤商參加「樂活名攤」、「嘉市好店」等一系列選拔活動，以提昇銷售通路與知名度。未來更將透過經濟部的輔導數位轉型計畫，將東市場的實體商品放到網站銷售，同時也將結合外送平台，讓百年歷史的東市場能夠迎頭趕上數位電商的營運模式，繼續下一個有滋有味的百年。