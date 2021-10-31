雲世代嘉義好康購物節開跑　推廣無現金消費嘉義市轉型數位城市

▲嘉義購物節搭配雲世代消費。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部中小企業處、嘉義市政府指導、嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區發展協會與 PGTalk 合辦「雲世代數位轉型」永續發展計畫，舉辦「雲世代嘉義好康購物節」，嘉義市長黃敏惠日前特別前往文化公園「振興五倍愛心加倍」公益市集，大家一起拚經濟、顧民生、搶商機。

黃敏惠表示，「數位轉型、勢在必行」，謝謝商圈理事長劉慶宗號召大家一起來，在疫情趨緩之際拚經濟。數位商機很大，更是防疫的好工具，在疫情期間大家會消毒鈔票，電子支付就是又能交易又能防疫的好工具。

黃敏惠提到，10月30、31日兩天，於8月24日前設籍嘉義市的市民，每位可領到振興消費金2000元現金，也特別提醒領到2000元千萬不要放存起來，而是要拿出來消費，消費金2000元就是要拚經濟，幫助嘉義在地產振興，讓大家回歸到景氣活絡的幸福生活。

嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗指出，這次「雲世代商圈數位轉型及永續發展計畫」共有四年，今年是第一年，要把無現金系統推廣出去，希望能創造嘉義市成為全台最優秀的數位城市；劉慶宗強調，現在的產業型態已經跟手機密不可分，消費者用手機支付、訂餐、交談、看影片，傳統店面更要把握機會擁抱數位商機。

嘉義市政府指出，11月1日起「嘉義市購物節」就要正式開跑，嘉義市有最棒的服務與產品，歡迎全國民眾來嘉消費好吃好玩都在嘉。