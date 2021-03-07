嘉義市30商家鳳梨創意入菜　力挺農民度危機

▲嘉義商圈、商家鳳梨入菜挺農民。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義諸羅街區科技發展協會及嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、副理事長林佳慧，號召三十多個商家以創新、創意方式開發鳳梨產品，大家發揮創意以鳳梨為原料、元素，推出各式產品創造商機，也陪伴農民度過此次外銷危機。嘉義市由副市長陳淑慧代表市長黃敏惠參加一起挺農民。

陳淑慧說，市府帶頭將協會團體、商家、各產業團結在一起，一起創商機拚經濟、為嘉義市更好的未來打拼，這就是嘉義隊的精神。大家齊聚以最好最有創意的鳳梨產品相挺農民，不僅為農產品打開更廣闊的市場，更為商家帶來商機、為民眾提供更優質的產品選擇，也讓社會大眾看見嘉義店家發揮創意拚經濟。

陳淑慧也特別感謝嘉義諸羅街區科技發展協會及嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、副理事長林佳慧，以及所有的商家們，由於新推出的鳳梨產品琳瑯滿目，不僅在地又健康有創意，看見嘉義隊以最實際的行動來支持農民。

理事長劉慶宗表示，今天總計有三十多家商家一起來加入，大家都以最好的產品支持農民，從主食料理、飲品、醬汁、甜點，還包括保養品與民生用品，應有盡有，不僅將鳳梨商品千變萬化，也讓消費者有更豐富、多元的優質選擇。危機就是轉機，發揮以創意讓消費者認識進而愛上嘉義市品牌，就是支持農民的最好方法。

記者會中展示有新台灣餅舖的鳳梨磅蛋糕與鳳梨餅、金牌川菜的鳳梨蝦球、旺萊山的鳳梨酒及鳳梨酵素、渼橘客的鳳梨優格、嘉冠喜的鳳梨煎餅、小黑貓的鳳梨慕思、蔡家包子的鳳梨包子、正方芳的鳳梨鮮茶及乳酪...等32家一起展出，店家新開發的鳳梨產品相當令人驚豔。

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