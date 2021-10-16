嘉義市推雲經濟　實體門市轉型網路店家大推線上支付

▲▼ 嘉義市舉辦【雲世代數位轉型】活動，不少知名實體店家出席擺攤。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由經濟部中小企業處、嘉義市政府指導、嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區發展協會與 PGTalk 合辦，【雲世代數位轉型】永續發展計畫記者會，由該會理事長劉慶宗主持，經濟部中小企業處、嘉義市副市長陳淑慧等貴賓蒞會指導，活動由嘉義市在地優質店家共有40家【上菜秀】及伴手禮等產品展出、十分吸晴，期盼疫情後幸福城市嘉義市再現新商機。

▲嘉義市舉辦【雲世代數位轉型】活動，嘉義伊米咖啡店。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗表示，台灣因受疫情刺激了「宅經濟」的澎勃發展——產業型態已經產生變化形成另一種商業模式，外送平台、影音串流服務、交友軟體等成為熱門產業，科技成

為生活的最佳幫手，實體門市則陷入產業的寒冬。如何讓我們不出門照樣能觀看電影、享受餐廳美食，人手一機的時代，商機就在手機裡，傳統實體門市也要跟上這一波新熱潮。

▲嘉義噴水雞肉飯餐與網路平台銷售。（圖／記者翁伊森攝）

劉慶宗表示，早在年初就引進 線上支付平台，成功營造多元支付環境，這次藉由經濟部中小企業處申請「雲世代商圈數位轉型永續發展計畫」邀請 PG Taik 線上支付平台，必礦科技響應經濟部推行「振興五倍券」政策，藉由雲世代 PGTalk嘉義好康購物節活動，搭配支付數位化政策並延長五倍券消費金額的使用期限，推出購物加碼禮，使用振興券即加贈 100PGP，鼓勵民眾選用五倍劵購點消費，就可參加抽獎有機會得獎。更希望藉此提升經濟效益。



此次參與的店家包括:桃城烹茶-淼淼商行、明星﹝手做料理﹞音樂會、新娃娃服飾精品店、伊黎企業社、台通電訊行、余媽媽老麵店、十八逗有限公司、心菊農場陳年老菜脯、吻茶手茶工坊、相信自己文創工作室、四方藏社、飲亨商行 tea top(第一味-後庄店）、覓境企業社、聖莎琳國際有限公司、榮料理店、一禾健康便當、大田手工藝社、名城商行、金三裕印刷科技有限公司、八月創藝、綠茶坊、唐妝漢方生物科技(股)公司、福聯興國際開發有限公司、余媽媽美食館、樸素齋坊、阿傑牛肉爐、新香珍餅舖、壺豆花、游原國際餐飲有限公司、向山企業社、巧巧小肉粽、三合美食品(股)公司旺萊山、贰牛炙燒牛排館、新聯豐碾米廠、嘉義南門涼肉圓、鮮點子食品行、信昌食油行、桃城幸福紅豆餅、豐味企業社、允統食材有限公司、飛訊電信有限公司、奮起福米餅、三雅嘉義火雞肉飯等嘉義知名店家熱情參與。