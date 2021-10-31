確診1例全縣紅綠燈「只亮紅燈」　想開車回家「只能瘋狂右轉！」

記者蔡紹堅／綜合報導

江西省鉛山縣30日通報1例新冠確診，鉛山交警隨即宣布全縣紅綠燈「一律調整至紅燈」，要求居民非必要不出門，並強調闖紅燈的車輛一律按違章處罰。措施很快引起網友不滿，被批是「一刀切的懶政」，巧合的是，鉛山交警隔天立即改口，稱紅綠燈都已經恢復正常，沒有任何駕駛人因此事而受罰。

鉛山交警30日發出公告，表示由於疫情防控需要，從30日起鉛山縣紅綠燈統一調整至紅燈，請廣大市民按照疫情防控工作要求，盡量減少交通出行，減少人員和車輛的流動，30日21時後，闖紅燈的車輛一律按照違章進行處罰。

根據《南方都市報》30日報導，公告發出後不久就突然消失，鉛山縣交警大隊一名工作人員指出，暫不知曉公告刪除原因，但當晚21時後闖紅燈按違章處罰的規定依然生效，建議非特殊情況盡量不要出門，「如果真有急事需要開車出門，不闖紅燈的話只能一直右轉。」

▼全縣只剩紅燈，駕駛人不想闖紅燈的話，只能一直右轉。（圖／翻攝微博）

由於該項措施聞所未聞，影響又相當大，很快就在網路上被罵爆，網友表示，「這就是懶政的代表行為，一刀切就想解決事情！」「確診1例就這樣搞，那全國一半地方都只有紅燈了！」「全縣紅燈，想回家只能瘋狂右轉，我用走的行了吧？」

似乎是因為事情鬧大了，鉛山交警隔天立即改口，稱該公告是30日晚間車流量特大時的應急措施，目前已經刪除無效，全縣紅綠燈也恢復正常，沒有任何駕駛因此是受罰。