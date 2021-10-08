衝擊畫面曝！闖紅燈撞噴騎士　狂飆續衝分隔島車頭全毀人落跑

記者洪靖宜／高雄報導

高雄三民區鼎力與金鼎路口發生一起肇逃事故！一輛小客車闖紅燈撞上一台機車，沒想到撞了人駕駛竟還繼續往前開，自撞分隔島後彈到路邊才停下，而駕駛人卻棄車逃逸，警方透過車上遺留證件和監視器畫面全力追人。

▲兩台車在路口發生碰撞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲機車騎士被撞後倒地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

監視器拍下8日凌晨時十多，黑色小客車行經鼎力路和金鼎路路口時，呼嘯而過，更闖紅燈撞上一輛機車，63歲的秦姓女機車騎士整個人被撞倒滾了幾圈後倒在地，緊急被送到大昌醫院救治，所幸僅手腳擦傷無大礙。

▲小客車撞了人後竟棄車逃逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而兩車碰撞後，自小客車完全沒停下，繼續沿鼎力路行駛後再撞鐘路分隔島，最後才停止於鼎力路39號前，現場滿地車輛零件，小客車車頭也嚴重毀損，後方保險桿都掉落，但車內人卻不見了，警方根據車上遺留的證件，及擴大調閱監視器，掌握特定對象身分積極查緝中。

▲小客車車頭車尾都毀損。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，汽車駕駛肇事逃逸，將依《刑法》第185條之4條肇事逃逸罪嫌依法偵辦，及《道路交通管理處罰條例》第62條第4項告發；違規闖紅燈部分將依違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項告發。

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