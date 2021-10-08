　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衝擊畫面曝！闖紅燈撞噴騎士　狂飆續衝分隔島車頭全毀人落跑

記者洪靖宜／高雄報導

高雄三民區鼎力與金鼎路口發生一起肇逃事故！一輛小客車闖紅燈撞上一台機車，沒想到撞了人駕駛竟還繼續往前開，自撞分隔島後彈到路邊才停下，而駕駛人卻棄車逃逸，警方透過車上遺留證件和監視器畫面全力追人。

▲高雄三民區鼎力與金鼎路口發生一起車禍事故 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲兩台車在路口發生碰撞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄三民區鼎力與金鼎路口發生一起車禍事故 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲機車騎士被撞後倒地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

監視器拍下8日凌晨時十多，黑色小客車行經鼎力路和金鼎路路口時，呼嘯而過，更闖紅燈撞上一輛機車，63歲的秦姓女機車騎士整個人被撞倒滾了幾圈後倒在地，緊急被送到大昌醫院救治，所幸僅手腳擦傷無大礙。

▲高雄三民區鼎力與金鼎路口發生一起車禍事故 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲小客車撞了人後竟棄車逃逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而兩車碰撞後，自小客車完全沒停下，繼續沿鼎力路行駛後再撞鐘路分隔島，最後才停止於鼎力路39號前，現場滿地車輛零件，小客車車頭也嚴重毀損，後方保險桿都掉落，但車內人卻不見了，警方根據車上遺留的證件，及擴大調閱監視器，掌握特定對象身分積極查緝中。

▲高雄三民區鼎力與金鼎路口發生一起車禍事故 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲小客車車頭車尾都毀損。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，汽車駕駛肇事逃逸，將依《刑法》第185條之4條肇事逃逸罪嫌依法偵辦，及《道路交通管理處罰條例》第62條第4項告發；違規闖紅燈部分將依違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項告發。

【更多新聞】

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開美眉全看傻

KTV正妹遭連摸屁股怒吼「不要再碰我」　好色客竟重拳擊臉
 

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
快訊／第11輪BNT對象加開！　年齡再往下開放
113萬劑莫德納、89萬劑BNT接連到貨　10／22起全面開
快訊／連9天本土+0！今新增12例境外移入、另增1死
LIVE／第十二輪打BNT、莫德納　指揮中心最新說明
青少棒國中生訓練突昏迷！　搶救12天不治
黑人IG露餡看盜版東奧！　安博老闆下場慘了
打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看　這5國完全開放
6辣妹脫內衣褲坐大腿　客人嗨拿皮夾一開全看傻
博恩早埋5字伏筆！　「炎上原檔被翻出」龍龍遭打臉秒改口
五倍券開領首日就「變不見」！　整套掉在大馬路
直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！　深夜失控淚倒友人懷中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

青少棒賽前中午練球！國中生昏迷搶救12天亡　教團疑：過度操練

黑人IG露餡看盜版東奧！檢警兵分八路大搜索　安博老闆被抓了

19歲未婚小媽媽家中產男嬰　怕被罵遺棄幼兒園前...下場曝光

振興五倍券開領首日就「變不見」　民眾撿起關鍵1動作超暖心

國慶連假防飆　台15線＋台61線「封鎖性路檢」加強取締

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開美眉全看傻

快訊／北市某馬場整地…一旁樹林「人影晃動」！工人驚見男屍

善心低調捐雲林消防局手持超音波　助救護傷患檢測內出血

突開車門害女騎士遭公車輾斃　賓士貴婦哭窮：她先來撞我

白包寫哥嫂名！妹拿憂鬱症當免死金牌　嗆：錢給你們也要有命花

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

青少棒賽前中午練球！國中生昏迷搶救12天亡　教團疑：過度操練

黑人IG露餡看盜版東奧！檢警兵分八路大搜索　安博老闆被抓了

19歲未婚小媽媽家中產男嬰　怕被罵遺棄幼兒園前...下場曝光

振興五倍券開領首日就「變不見」　民眾撿起關鍵1動作超暖心

國慶連假防飆　台15線＋台61線「封鎖性路檢」加強取締

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開美眉全看傻

快訊／北市某馬場整地…一旁樹林「人影晃動」！工人驚見男屍

善心低調捐雲林消防局手持超音波　助救護傷患檢測內出血

突開車門害女騎士遭公車輾斃　賓士貴婦哭窮：她先來撞我

白包寫哥嫂名！妹拿憂鬱症當免死金牌　嗆：錢給你們也要有命花

華航女機師Delta基因定序出爐！　與國內「3+1案」全無關

鄧佳華領到五倍券爽PO文！「真的是小錢」44字再掀議：我穿著快2萬

網友輸「過世父親身分證」成功預約五倍券！中華郵政回應了

超越青埔房市尺度！複合式精品飯店宅「亞昕喜徠登」開工掀話題

嫁王仁甫20年　季芹自爆「恩愛次數」：天堂跌到地獄

快訊／第11輪對象加開！BNT向下開2歲「45歲以上可打」

《魷魚遊戲》鄭浩妍靠迷你洋裝修飾扁身　卸名模高冷比YA裝可愛

113萬劑莫德納、89萬劑BNT接連到貨　10／22起全面開打！

強化郵局、四大超商五倍券運送領取　白河警強化安全守護

快訊／連9天本土+0！今新增12例境外移入、另增1死

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

社會熱門新聞

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

情色教主成小三生女兒　正宮求償金額曝

即／新竹媽攜4歲幼子輕生！外婆目睹當場崩潰

北彰化連續傳爆炸巨響！消防局回應了

打完BNT12天！桃園國一女患心肌炎　掛葉克膜搶救中

快訊／北市某馬場整地！工人赫見男屍

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

貴婦突開車門害死騎士　哭窮：她來撞我的

29歲女打完「最後電話」墜樓　爆血慘死路人嚇壞

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開：警察

即／台鐵怪男找到了！老夫妻摔落手扶梯真相曝

兄妹為亡父奠儀翻臉　法官發現哥哥多拿了

快訊／太陽花突襲行政院　更一審結果出爐

金錢豹轉自助KTV太誘人　小護士制服沒換就衝了

更多熱門

相關新聞

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開：警察

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開：警察

高雄一間酒店提供辣妹全裸陪唱，警方喬裝成酒客前往消費，現場來了6名辣妹進入包廂開始脫掉衣服和內衣褲，還邊熱舞邊坐在員警身上，等到她們脫光光，警方立即表明身份並逮人，該酒店的黃姓負責人等被依妨害風化判刑7月，得易科罰金。

手刀搶票！高雄夢幻熱氣球　新增2200名額　

手刀搶票！高雄夢幻熱氣球　新增2200名額　

國慶焰火倒數！15觀賞點步行路線快存起來

國慶焰火倒數！15觀賞點步行路線快存起來

看護疑虐老人　社會局：違規最高罰15萬

看護疑虐老人　社會局：違規最高罰15萬

看護疑虐老人辯伸展運動　網怒：翠佩轟蕊

看護疑虐老人辯伸展運動　網怒：翠佩轟蕊

關鍵字：

肇逃高雄紅燈三民

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面