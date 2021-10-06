驚悚畫面曝！女騎士逆鑽停水泥車前遭輾　專家驚：真的不要命

記者邱中岳／台北報導

桃園市在5日晚上發生1起預拌混凝土車撞上女騎士，所幸預拌混凝土車駕駛及時煞車，女騎士左腿骨折並無生命危險，雙方酒測值均為0，交通警察初步檢視，可能是因大型車視線死角問題釀禍，或者是起步前未注意前車狀況，另外騎士也應該遠離大型車，避免進入大型車視線死角。

▲桃園1名女騎士停紅燈時鑽到混凝土車前，慘被輾過左腿骨折。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，桃園市1名預拌混凝土車的王姓駕駛，在5日晚上於蘆竹區南崁路停等紅綠燈時，啟動時未注意前方43歲的梁姓女騎士，當場將梁女輾過，所幸及時發現緊急煞車。

警消獲悉後將梁姓女子送醫救治，梁女右腿骨折，並沒有生命危險，警方對雙方進行酒測，最後酒測值為0，監視器也拍下，當時王姓駕駛在停等紅路燈，女騎士逆向騎到預拌混凝土車前方停下。

▲女騎士鑽進預拌混凝土車前方停等紅綠燈，起步慘被輾過左腿骨折。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但起步時王姓駕駛未注意前方狀況，所以直接輾過梁姓女騎士，北市交通警察大隊表示，預拌混凝土車屬於大型車輛，所以駕駛座位偏高有視線死角問題，所以也提醒大型車駕駛要注意相關狀況。

北市交大指出，女騎士遭輾過可能因視線死角，造成大型車駕駛無法看到有機車停在前面，且當時王姓駕駛又是停等紅路燈的第一台車，恐因此認為前方沒車直接起步。

駕駛也是反應機警，發現撞到後緊急煞車，才沒造成更大的傷亡，但警方強調，大型車在起步、轉彎前應該透過反射鏡、行車視野輔助系統清楚車子周遭狀況。

另外，機車與行人應避免將人車暴露在大型車輛周圍，如遇大型車輛保持數公尺以上的距離，甚至遠離大型車輛，避免將自己置身在視線死角下。

預拌混泥車綠燈起步輾機車！太驚悚嚇壞路人...女騎士右腿骨折

