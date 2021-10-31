嘉義縣藝文教育扎根計畫　「廟口晚風」各大廟埕跳起現代舞

▲嘉義縣藝文教育扎根計畫─舞蹈日常 看嘸舞蹈劇場「廟口晚風」舞蹈營。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府獲文化部補助執行「藝文教育扎根計畫─舞蹈日常」，委託看嘸舞蹈劇場舉辦「廟口晚風」舞蹈營，營隊秉持人人都可以跳舞的核心，每年在嘉義縣廟埕連續四天，帶民眾跳現代舞，並在第四個晚上一同演出。

嘉義縣藝文教育扎根計畫以「舞蹈日常」為主題，於校園及社區推廣舞蹈教育，帶動嘉義藝文參與，「廟口晚風」連結社區，讓舞蹈成為生活日常，也讓民眾體驗在廟口跳現代舞的新鮮。

舞蹈營2018年起開辦，今年是第四屆，10月27到30日在朴子配天宮、11月3日到6日在中埔鎮安宮、11月10日到13日在民雄騎虎王廟，練習、演出看嘸舞蹈劇場《溫叨》現代舞手語歌，以舞蹈連結情誼。

看嘸舞蹈劇場來自嘉義縣，現為表演藝術中心駐館團隊，團員多數非科班，來自不同專才，憑各自專業與舞蹈激盪火花；團隊強調當代舞蹈創意，嘗試各式肢體技巧，也涵蓋藝術行政及管理訓練，舉辦講座、駐館回饋計畫「舞蹈自由日」、「廟口晚風」等活動，持續激發潛能。

看嘸舞蹈劇場表示，他們以「人」為本的創作展露對嘉義的土地關懷，落實藝術生活、生活藝術，提攜嘉義年輕舞者及藝術創作者，以文化平權為長遠目標。

表藝中心指出，廟口晚風將分別在朴子配天宮、中埔鎮安宮及民雄騎虎王廟輪番登場，活動期間，每星期六晚上7點半是成果呈現暨聯歡晚會，歡迎大家前往觀賞、抬槓，線上免費報名https://forms.gle/LpPESPA6VPo1pUTD9