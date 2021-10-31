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金雞母！高流中心「音浪塔影音築港」　30廠商搶愛河灣遊艇碼頭

▲高雄流行音樂中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲坐擁高雄港、愛河灣無敵美景的高雄流行音樂中心，廠商熱烈洽詢進駐，招商後勢可期 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

才剛開幕的高雄流行音樂中心的「音浪塔影音築港」第一期進駐計畫甄選時，吸引達17家廠商熱烈參與；鯨魚堤岸中的6座也已有4座啟動營運；愛河灣遊艇碼頭A區商業空間招商說明時更有30餘家廠商踴躍洽詢。對於廠商的積極，高流董事長、文化局長王文翠表示，顯見高流總體招商後勢可期。

王文翠指出，愛河灣遊艇碼頭將分二區招商，A區結合水域及陸域礁群商業空間，未來將設置至少60個泊位，已於今年10月18日完成招商說明會，坐擁無敵海景的條件，使得當天共有30餘家業者與會並積極洽詢，並預計11月底辦理公告。正進行可行性評估的B區水域及15號碼頭，則採BOT方式，未來將設置至少100個泊位，預估將帶動另一波進駐熱潮。

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▲高雄流行音樂中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲坐擁高雄港、愛河灣無敵美景的高雄流行音樂中心，廠商熱烈洽詢進駐，招商後勢可期 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高流的「音浪塔影音築港」計畫也已公布從第一梯次中17家廠商中，脫穎入選的7家影視音產業品牌，涵蓋從演唱會製作、展演影像紀錄、MV廣告拍攝製作、線上虛擬攝影棚、音樂類型網路節目製作、樂器維修製作、藝人經紀、專輯發行製作、音樂週邊電商經營、演唱會燈光製作等，影視音產業聚落儼然成形。

座落亞洲新灣區核心地區、環抱愛河灣的高雄流行音樂中心於31日開幕後，正式宣告南臺灣音樂產業新紀元即刻展開，不僅已經吸引影視與音樂產業進駐，更將與觀光遊憩結合，打造成一座同時兼具高規格展演服務、音樂物聯網產業加值及觀光遊憩產業進駐的絕佳場域。

▲高雄流行音樂中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄流行音樂中心不定期舉辦不同主題的音樂或市集活動，吸引大批人潮參與。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄流行音樂中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ 高雄流行音樂中心內的愛河灣遊艇碼頭招商說明會，吸引30餘家業者熱烈參與。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王文翠表示，高流歷經數階段的籌備工作，目前得以最好的狀態迎接開幕，除擁有先天地理條件優勢外同時也是市府5G AIoT的示範場域，雖然受疫情衝擊，打亂招商節奏，惟隨著疫情趨緩，預期迎來觀光與流行音樂的商機大爆發，進而吸引觀光及遊艇產業積極進駐，預估招商後勢可期，對此深具信心。

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高雄流行音樂中心招商文化局愛河灣

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