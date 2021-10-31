買槍引發混戰逃5天...他自轟頭部兩次失敗　槍口朝警遭擊斃



▲陳嫌射警逃亡5天後，遇警方拘捕時自戕不成，被開16槍身亡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄岡山分局壽天派出所員警，這個月26日前往三民區查緝通緝犯時突遭開槍，造成一名陳姓員警被流彈擦傷，傷勢無礙已出院。警方持拘票赴台南拘捕開槍傷警的陳嫌，沒想到陳嫌持槍自戕未果，還與現場警力發生槍戰，警方開16槍還擊，陳嫌宣告不治。警方調查，案發當天綽號「蛋頭」的李嫌要賣槍給林嫌，找來綽號「善良」的陳姓嫌犯來幫忙試槍，未料遇到來查緝通緝犯的員警，才爆發這場槍戰。

▲嫌犯逃逸畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局員警26日查訪通緝案件時，意外遇上持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，警方著便衣準備進入屋內查緝時，裏頭3名嫌犯奪門而出，其中陳姓嫌犯還開槍朝警方開槍，造成陳姓員警左小腿擦傷，現場員警先制伏一名劉姓犯嫌，其他人趁亂逃逸。

警方調查，綽號「蛋頭」的李姓男子，當天搭著白牌車到由劉姓嫌犯租下的三民區的套房，要賣槍給林姓嫌犯，找來綽號「善良」的陳姓嫌犯來幫忙試槍，未料遇到警方上門查緝通緝犯，警方敲了第一間套房的門時，就碰上了這群人，一開門後雙方一觸即發。

這時林姓嫌犯剛好在外買東西，回來時聽到槍聲知道發生事情了，後來開黑車將陳及李男接走，接著就各自逃逸，警方於27日在旗山一間汽車旅館先找到李男，接著同天又在台南東區抓到林嫌。

▲警方在台南中西區一間日租套房拘捕陳嫌。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳嫌也是逃到台南，且4天就換3個躲藏的地方，最終31日在台南中西區康樂街一間日租套房拘捕陳嫌，陳嫌坐在床上，先持槍對自己太陽穴射擊2次未果，續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，趁著還沒擊發，3名保大警員共射擊16槍，制止陳嫌繼續開槍，最後陳嫌送醫不治。

▲警方查扣改造手槍、子彈等物。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

涉案犯嫌已全數到案，均將依法移請高雄地檢偵辦，案內共計查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、新臺幣8萬0215元、毒品分裝器具一批等證物。