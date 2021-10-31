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立院世界地圖已卸下！移往議政博物館　換400年台灣地圖原因曝

▲▼立法院將世界地圖卸下，移往議政博物館館藏，換上400年來各時代的台灣地圖。（圖／記者陶本和攝）

▲立法院將世界地圖卸下，移往議政博物館館藏，換上400年來各時代的台灣地圖。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

今年適逢台灣議會設置請願運動100週年，總統蔡英文31日親赴觀賞「臺灣議會設置請願運動百年展」，而本展也將在11月1日移師台北院區。較特別的是，立院本來擺設的世界地圖已卸下，移往議政博物館館藏，換為四百年來各個時代繪製的台灣地圖作為佈展展品。

1921年台灣士紳林獻堂有感於台灣總督府集行政、立法及司法權力於一身，權力過大導致台灣人民無法發聲，因此前往日本東京向殖民母國日本，爭取在台灣設置議會，並在14年內發起15次請願運動，直接或間接的讓台灣在1935年迎來第一場選舉。

為紀念這段歷史，立法院議政博物館於民主議政園區的朝琴紀念館，舉辦「臺灣議會設置請願運動百年展」。對此，蔡英文31日上午在立法院長游錫堃、副院長蔡其昌，與霧峰林家後代、明台高中董事長林芳媖陪同下前往參觀。

立法院指出，為彰顯台灣議會設置請願運動的劃時代意義與影響，立法院於今年陸續辦理「臺灣議會設置請願運動百年展」、百年展徵文活動、出版百年展專輯等一系列活動。其中於1月30日開始辦理的「臺灣議會設置請願運動百年展」，開展以來獲得各界熱烈回響，實體及線上觀展人數合計突破2萬人，創下議政博物館特展觀展紀錄。

立法院也指出，舉辦這次展覽是為緬懷日治時期台灣民主菁英，歷次向日本帝國議會爭取設置議會不屈不撓的奮鬥精神；而為讓更多民眾了解這段台灣人民永不退卻、爭民權、求自治的過程，雖然這項展覽已於31日閉幕，但自明(1)日起，議政博物館將挑選展覽的精華於台北院區舉辦，11月9日也將舉行開展儀式。

較為特別的是，據了解，立法院規劃將紅樓及藝文走廊作為主要百年展展區，而二樓本來擺設的世界地圖也卸下移往議政博物館館藏，換為四百年來各個時代繪製的台灣地圖作為佈展展品。

▼立法院將世界地圖卸下，移往議政博物館館藏，換上400年來各時代的台灣地圖。（圖／記者陶本和攝）

▲▼立法院將世界地圖卸下，移往議政博物館館藏，換上400年來各時代的台灣地圖。（圖／記者陶本和攝）

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