影／陳柏惟最後一次質詢　發表4分鐘「結業報告」完整看

記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟28日在立法院發表4分鐘的「結業報告」，並且首度向國防部長邱國正表達歉意，他表示自己有時候說話比較衝、比較大聲，但都是希望台灣更好，未來他會持續為人民的安全福祉而戰，留下更好的台灣給未來的台灣人，隨即下台結束任期內的最後一次質詢。

立法院外交及國防委員會28日邀請邱國正、外交部次長田中光、陸委會副主委邱垂正等人就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題進行報告。陳柏惟質詢時表示，今天是他最後一次在外交及國防委員會的發言，「各位備詢的官員不用緊張，聽我講就好了」。

陳柏惟指出，他在外交及國防委員會裡面，雖然時間沒有很長，還不到一任立委的一半任期，但是自己有自信，每一天都對得起選區、選民以及台灣人的期待與托付。

▲台灣基進立委陳柏惟最後一次上台質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



陳柏惟也說，全國關心國家安全的國人同胞，也對他的問政有相當的信心，「台灣安全優先、台灣利益優先、台灣主體優先」，這三個優先就是他的立委任期當中，一直不變的努力方向。

陳柏惟提及，2020年在武漢肺炎疫情爆發之初，他接到國軍弟兄的陳情，表示防疫口罩不足、擔心成為破口，藉由積極地爭取協調，以及國家口罩隊的組建，讓國軍弟兄可以獲得一人一天一片口罩。

陳柏惟指出，同樣在疫情期間，磐石艦的群聚感染案，以及入伍徵集的防疫措施等問題，他也要求國防部完善防疫機制通報流程，並爭取將役男和後備軍人納入快篩公費採檢對象。

陳柏惟認為，有堅強的國軍士氣與訓練，才有能夠上陣抗敵的堅強部隊，他要求強化國軍的心理輔導機制，排除辨色力異常國軍官兵晉升障礙，以及殘廢等級的認定，並且鼓勵各軍種推薦同仁，到國防大學中共軍事事務研究所進修，強化國軍的內部晉升機制與專業訓練。

陳柏惟說，面對中國的軍機擾台與認知作戰，他也督促國軍強化平戰轉換能力，跨部會協調整合境內敵對勢力的資訊攻擊，並且要求成立混合戰應變專責小組，捍衛台灣關鍵基礎建設，另外也編篡全民國防手冊，強化全民心防。

▲陳柏惟與民進黨立委王定宇握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）



陳柏惟表示，「以台灣為名，與世界同行」是他的理念，自己推動護照正明，鼓勵各地辦事處要以台灣為名，面對中國在外交戰場的打壓，他也建議外交部要加強讓台灣人參與國際非政府組織，來因應世界的國際局勢。

陳柏惟再指，疫情影響全世界，台灣與外籍伴侶的人生大事、國際家庭的入境團員，都一度受到影響，在他任內也邀請相關單位，在兼顧防疫的前提之下，讓每一對伴侶能圓滿，讓每一個家庭能團聚。

陳柏惟坦言，其實他還有很多想為台灣努力的事情，可惜在短時間內，沒辦法在立法院內推動，「但不管我人在什麼地方、我是什麼身份，我都會和大家一起繼續努力」。

最後，陳柏惟表示，他想向被他質詢過的官員「說一聲失禮」，自己是代表人民監督政府的民意代表，有時候說話比較衝、比較大聲，但都是希望台灣更好，他也知道自己的國家認同，跟部分得部會官員不完全一樣，但都是要守住台灣的民主自由，為台澎金馬人民的安全福祉而戰。

陳柏惟強調，他會以台灣人的身份繼續努力，留下更好的台灣給未來的台灣人，「謝謝大家，3Q」，外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信也說，「陳柏惟委員3Q，再見」。

隨後，陳柏惟轉身走下質詢台，並且與在場的國民黨立委鄭正鈐、李德維、溫玉霞、民進黨立委劉建國、王定宇、時代力量立委陳椒華等人握手致意，正式結束自己的立委生涯。

▼陳柏惟正式告別立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



